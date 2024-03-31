تكنولوجيا: محرك الصوتيات الجديد من OpenAI يدعم إستنساخ الصوت في 15 ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت OpenAI أحدث أنظمة الذكاء الإصطناعي التوليدي في آداة جديدة تدعم إستنساخ الصوتيات في 15 ثانية فقط.

تستمر OpenAI في إبتكار مزيد من أدوات الذكاء الإصطناعي التوليدي، إلا أن بعض من هذه الأدوات قد لا يتوفر للمستخدمين.

ومن بين هذه الأدوات المطورة من الشركة محرك الصوتيات الجديد “Voice Engine” والذي يدعم التدريب بإستخدام عينة صوتية لمدة 15 ثانية فقط لتعمل هذه الأداة على محاكاة الصوت بدقة.

ويمكن لهذه الأداة أن تدعم القراءة بمحاكاة صوتية طبيعية والتي تتضمن أيضاً المؤثرات التي تظهر في صوت المستخدم والتي ترتكز على مشاعره.

وتستخدم هذه الأداة بشكل محدود في تطبيق ChatGPT الحالي، بهدف معاينة القراءة بصوت مرتفع داخل التطبيق، إلا أن تطبيقات هذه الأداة غير محدودة، فعلى سبيل المثال تشير التقارير إلى أن أداة “Voice Engine” يمكن تدعم تطبيقات التعليم، وترجمة البودكاست إلى لغات جديدة، وأيضاً دعم المستخدمين الغير قادرين على الحديث، إلا أن التفاصيل تؤكد على أن OpenAI لن تقدم هذه الأداة بشكل رسمي للمستخدمين في أي وقت قريب.

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