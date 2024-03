شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة ألعاب PS المدفوعة.. يمكن للمستخدمين الحصول عليها بشكل مجاني خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوني عن قائمة الألعاب المجانية التي ستصل إلى PlayStation Plus في أبريل، وتشتمل ألعاب PS Plus الشهرية للشهر المقبل على لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول Immortals of Aveum، وعنوان الإستراتيجية المنفصلة Minecraft Legends، ومنصة الحركة الروجلايكية Skul: The Hero Slayer.

وستكون جميع الألعاب الثلاث متاحة لمشتركي PS Plus عبر المستويات الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة بدءًا من 2 أبريل، وأكدت الشركة أيضًا وصول الألعاب إلى كتالوج ألعاب PS Plus في وقت سابق من هذا الشهر، مع NBA 2K24 وMarvel's Midnight Suns وResident Evil 3 يقود التشكيلة.

وقد تم الإعلان عن عروض PS Plus لشهر أبريل على مدونة PlayStation Blog يوم الأربعاء، ويمكن لعب جميع الألعاب الثلاث دون أي تكلفة إضافية، ويمكن لأعضاء PS Plus إضافة الألعاب المجانية إلى مكتبتهم والوصول إليها طالما أن لديهم اشتراكًا نشطًا، وضع في اعتبارك أن الألعاب المجانية لشهر أبريل ستكون متاحة حتى 6 مايو.

وستكون ألعاب PS Plus الشهرية متاحة للإضافة إلى مكتبة ألعاب أعضاء PlayStation Plus حتى 1 أبريل، وبعد ذلك سيتركون الخدمة، وتتضمن مجموعة الألعاب المجانية لشهر مارس جهاز محاكاة السباق EA Sports F1 23، وKung Fu Beat 'em Up Sifu، ولعبة إطلاق النار عبر الإنترنت Destiny 2: The Witch Queen، وعنوان رعب البقاء Hello Neighbor 2.

وإليك نظرة على عروض PS Plus لشهر أبريل

Immortals of Aveum

تتيح لعبة Immortals of Aveum مطلق النار من منظور الشخص الأول من EA للاعبين ارتداء قفازات سحرية وإطلاق تعويذات ملونة على الوحوش والسحرة، بأسلوب Call of Duty، وتقوم لعبة إطلاق النار والمغامرة من Ascendant Studios بإسقاط اللاعبين في Aveum، وهي أرض سحرية مليئة بالصراع طويل الأمد، أنت تلعب دور Jak، وهو جندي مبتدئ في Everwar يكتشف قواه السحرية وينضم إلى نخبة من سحرة القتال لصد قوى الظلام.

وسيشعر عشاق إطلاق النار من منظور الشخص الأول وكأنهم في منزلهم في Immortals of Aveum، وعلى الرغم من عدم وجود أسلحة هنا، إلا أن قتال إطلاق النار الإملائي يعمل بنفس الطريقة تقريبًا، ويمتلك اللاعبون مجموعة من التعويذات الهجومية والدفاعية تحت تصرفهم وتتميز اللعبة بعالم مركزي شبه مفتوح يمكن استكشافه بحثًا عن العتاد والتحديات والمهام الجانبية ومعارك الزعماء، اللعبة ستكون متاحة على PS5.

Minecraft Legends

تعد اللعبة الإستراتيجية في الوقت الفعلي من العام الماضي بمثابة نسخة فرعية من اللعبة الأصلية من Mojang، وتتميز لعبة Minecraft Legends بالعديد من الميزات نفسها مثل بناء القاعدة وجمع الموارد من لعبة Minecraft، وتكلف اللعبة اللاعبين بالدفاع عن العالم من غزو Piglin من خلال إنشاء الدفاعات والمباني والقوات.

وبمجرد أن يجمع اللاعبون الموارد ويصبحوا جاهزين للمعركة، يمكنهم التغلب على مواقع Piglin الاستيطانية وصد غارات Piglin على القرى الصديقة، وتتميز اللعبة بحملة لاعب واحد، حيث يواجه اللاعبون جحافل وزعماء Piglin.

وتشتمل لعبة Minecraft Legends أيضًا على وضع PvP تعاوني وتنافسي متعدد اللاعبين، حيث يمكن للاعبين مواجهة لاعبين آخرين عبر الإنترنت، اللعبة متاحة على كل من PS4 و PS5.

Skul: The Hero Slayer

تشتمل تشكيلة PS Plus لشهر أبريل أيضًا على Skul: The Hero Slayer، وهي لعبة منصات من نوع روجلايك تم تطويرها بواسطة SouthPAW Games والتي تضع اللاعبين في مكانة Skul، وهو جندي هيكلي في جيش Demon King، وبصفتك Skul، تمر عبر مستويات متعرجة وتقاتل الأبطال لإنقاذ الجنس الشيطاني.

كما هو الحال مع ألعاب روجلايك، تتميز Skul: The Hero Slayer بمستويات تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية والعديد من معارك الزعماء، ويمكن للاعبين الهجوم والمراوغة والانتقال فوريًا في القتال والعثور على معدات وقدرات جديدة ليصبحوا أقوى، ويمكن أيضًا استبدال جمجمة بطل الرواية بجماجم مختلفة توفر قدرات فريدة، لعبة منهاج الحركة متاحة على كل من PS4 وPS5.

كما تقدم الشركة هذا الشهر أيضًا حزمة Overwatch 2 Mega Bundle، والتي تتضمن مستحضرات تجميل ومكافآت Battle Pass، لأعضاء PS Plus، وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت PlayStation أيضًا عن قائمة الألعاب القادمة إلى كتالوج الألعاب الخاص بها، والمتاحة لمشتركي PS Plus Extra وDeluxe/Premium، وتتضمن عناوين شهر مارس NBA 2K24 وMarvel's Midnight Suns وResident Evil 3 وLego DC Supervillains وDragon Ball Z: Kakarot والمزيد.