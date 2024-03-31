شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة فيس بوك ستحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي قريبًا: إليك ما يمكنك توقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Meta، المعروفة سابقًا باسم Facebook، لتعزيز نظاراتها الذكية بقدرات الذكاء الاصطناعي (AI)، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ستطرح Meta ميزات الذكاء الاصطناعي الشهر المقبل، وتشمل وظائف الذكاء الاصطناعي خدمات الترجمة والقدرة على تحديد الأشياء والحيوانات والمعالم، ويكشف التقرير أن الميزات كانت قيد الاختبار منذ ديسمبر من العام السابق.

وسيتم بدء واجهة المستخدم الخاصة بميزات الذكاء الاصطناعي هذه بعبارة "Hey Meta"، متبوعة بأمر أو استعلام. وسيتم تسليم الردود على هذه المطالبات من خلال مكبرات الصوت المدمجة في إطارات النظارات الذكية.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لنظارات Meta Rayban

— تتيح لك النظارات الذكية الجديدة ترجمة اللغات بشكل فوري، مما يجعل التحدث مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة أسهل، يعد هذا مفيدًا حقًا للمسافرين أو عندما تكون في مكان يتم فيه استخدام الكثير من اللغات.

- ستتمكن هذه النظارات من التعرف على الأشياء المختلفة من حولك وتعطيك تفاصيل مفيدة عنها. قد يكون هذا مفيدًا حقًا لأشياء مثل التسوق أو العثور على طريقك أو التعرف على أشياء جديدة.

- يمكن للمستخدمين توجيه نظاراتهم نحو الحيوانات والتعرف بسرعة على أنواعها وسلوكها ومكان إقامتها. وهذا يمكن أن يجعل مشاهدة الحياة البرية أكثر إثارة، خاصة في أماكن مثل حدائق الحيوان أو المحميات الطبيعية.

— بفضل التكنولوجيا المتقدمة، يمكن للنظارات الذكية التعرف على المعالم والمعالم الشهيرة. وهذا يمنح المستخدمين معلومات مثيرة للاهتمام حول تاريخ وثقافة الأماكن التي يزورونها.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي كان سريعًا في تحديد الأشياء الشائعة مثل الحيوانات الأليفة والأعمال الفنية، إلا أنه لم يكن دقيقًا وفعالاً في كل السيناريوهات، وسلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في التعرف على حيوانات حديقة الحيوان من مسافة بعيدة أو من خلال الأقفاص، بالإضافة إلى الحالات التي واجه فيها صعوبات في التعرف على العناصر الأكثر غموضًا مثل فاكهة الشيريمويا. ومع ذلك، أظهرت النظارات دعمًا لترجمات الذكاء الاصطناعي عبر عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية.

تعتزم Meta مواصلة تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي وتحسينها بمرور الوقت لتعزيز دقتها وأدائها. حاليًا، يقتصر الوصول إلى هذه الوظائف المتقدمة في Ray-Ban Meta Smart Glasses على المستخدمين في الولايات المتحدة من خلال نظام قائمة انتظار الوصول المبكر.

يمثل دمج Meta للذكاء الاصطناعي في نظاراتها الذكية خطوة مهمة إلى الأمام في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، مما يوفر للمستخدمين وظائف وراحة محسنة في مختلف سيناريوهات العالم الحقيقي.