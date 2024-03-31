شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح نظارة Vision Pro فى فرنسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر نظارة Apple Vision Pro حاليًا في الولايات المتحدة فقط، ولكن كانت هناك الكثير من الشائعات مؤخرًا حول التوسع الدولي لسماعة الرأس الجديدة، والآن يدعي تقرير من WatchGeneration أن شركة أبل قامت بدعوة الموظفين من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها في فرنسا للتدريب على Vision Pro هذا الصيف.

التقرير غامض بعض الشيء، حيث تقول مصادر الموقع أن شركة آبل كانت تدعو موظفيها الفرنسيين إلى "حدث تدريبي على المنتج" لمنتج جديد، وعلى الرغم من أن وصف التدريب لم يذكر Apple Vision Pro، إلا أن سماعة الرأس هي منتج أبل الجديد الوحيد الذي لم يتم إطلاقه بعد في فرنسا.

ومن المتوقع أن تبدأ دورات Vision Pro التدريبية في فرنسا هذا الصيف، وفي الولايات المتحدة، بدأت شركة Apple في جدولة تدريب Vision Pro لموظفي البيع بالتجزئة في ديسمبر من العام الماضي، وتم التدريب في منتصف شهر يناير، أى قبل حوالى أسبوعين من الإطلاق الرسمى لـ Vision Pro.

وبالنظر إلى أن الصيف يبدأ في منتصف يونيو، فهذا يشير إلى أنه يمكن إطلاق Apple Vision Pro في فرنسا (وبعض الدول الأوروبية الأخرى) في أقرب وقت في يوليو، ويتماشى هذا مع تقرير للمحلل Ming-Chi Kuo، الذي قال إن شركة Apple ستطلق Vision Pro في المزيد من البلدان في الوقت المناسب حتى يصل الإصدار التجريبي من VisionOS 2 إلى المزيد من المطورين حول العالم.

بالإضافة إلى فرنسا، تكشف قوائم الوظائف على موقع أبل الإلكتروني أن أستراليا واليابان يمكن أن تكونا الدولتين التاليتين اللتين ستحصلان على Vision Pro، وفي الوقت الحالى، التأكيد الوحيد الذى لدينا بشأن التوسع الدولى لـ Vision Pro هو بيان من Tim Cook حول إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا العام.