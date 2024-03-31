تكنولوجيا: ساعة Redmi Watch 4 تحصل على دعم المساعد الصوتي مع التحديث الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت ساعة Xiaomi Redmi Watch 4، التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، على تحديث يضيف دعمًا للمساعد الصوتي Amazon Alexa.

تم ذكر هذا التحديث (الإصدار 2.2.80) لأول مرة بواسطة مستخدم على موقع Reddit. مع تكامل Alexa، يمكن لمستخدمي Redmi Watch 4 أداء مهام مختلفة من خلال الأوامر الصوتية.

قد يتمكن المستخدمون من ضبط المؤقتات والمنبهات والتحكم في أجهزة التشغيل الآلي للمنزل المتوافقة وتعيين التذكيرات والمزيد.

والأهم من ذلك، أن المناقشة على Reddit تشير إلى أن دعم Alexa على Redmi Watch 4 قد يكون له قيود إقليمية.

فقد علق مستخدم من الولايات المتحدة الأمريكية أنه على الرغم من تلقي التحديث، تظل ميزة Alexa غير متاحة، مما يؤدي إلى ظهور رسالة مفادها “غير متوفر في منطقتك“.

لاختبار ما إذا كان مساعد Alexa يعمل على ساعة Redmi Watch 4، قم بتحديث برنامج الجهاز وحاول استخدام الصوت. إذا لم تتمكن من الوصول إلى هذه الميزة، فمن المحتمل أن مساعد Alexa غير مدعوم في موقعك بعد.

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