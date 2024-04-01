شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيل برنامج WordPad من التحديث المقبل لنظام التشغيل ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن إزالة تطبيق WordPad، تطبيق محرر النصوص الأساسي، في التحديث القادم لنظام التشغيل ويندوز 11 الإصدار 24H2، المعروف أيضًا باسم تحديث الميزات السنوي لهذا العام وويندوز Server 2025، ومن المتوقع أن يحدث هذا التغيير في وقت لاحق من عام 2024.

وقالت مايكروسوفت ستتم إزالة برنامج WordPad من كافة إصدارات ويندوز بدءًا من ويندوز 11، الإصدار 24H2، وWindows Server 2025، وإذا كنت مطورًا وتحتاج إلى معلومات حول الثنائيات المتأثرة، فراجع الموارد الخاصة بالميزات المهملة.

لتحرير ملفات نصية عادية (txt)، توصي مايكروسوفت باستخدام تطبيق Notepad المدمج، من ناحية أخرى، لتحرير المستندات النصية الغنية (rtf)، تقترح مايكروسوفت استخدام تطبيق مايكروسوفت Word المدفوع، ويتوفر أيضًا إصدار ويب مجاني من مايكروسوفت Word، ولكنه يتطلب حساب مايكروسوفت وإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

فيما يلي بعض الحلول البديلة:

يمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول المستمر إلى الدفتر تأخير التحديث إلى الإصدار 24H2 من ويندوز 11، ستستمر الإصدارات الحالية (23H2 والإصدارات الأقدم) في تضمين برنامج WordPad، مع استمرار الدعم حتى نوفمبر 2025.

يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية نقل ملفات تطبيق WordPad إلى موقع آخر على أجهزتهم، قد يسمح هذا بمواصلة استخدام برنامج الدفتر بعد إزالته رسميًا.

وسيظل برنامج WordPad متاحًا على أجهزة ويندوز 10 حتى يصل نظام التشغيل إلى نهاية الدعم في أكتوبر 2025.