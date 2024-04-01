شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تساعد مستخدمى آبل على دمج الرموز التعبيرية لإنشاء ملصقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزة تجميع الرموز التعبيرية لإنشاء ملصقات جزءًا من منصة الدردشة iMessage من آبل ولم يعرفها الكثير من الأشخاص قبل أن يذكرها أحد مستخدمي منصة Reddit عبر جهاز آيفون في منشور.

وفقا للتقرير في تطبيق رسائل iOS، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تجميع العديد من الرموز التعبيرية معًا لإنشاء ملصق يمكنك مشاركته مع أحد مستلمي iMessage، على الرغم من أنه قد يبدو مشابهًا لـ Emoji Kitchen من جوجل على أندرويد، إلا أن الفرق هو أن Emoji Kitchen من جوجل ينشئ رمزًا تعبيريًا جديدًا تمامًا عند دمج اثنين، لكن باستخدام ميزة آبل، يمكنك فقط تجميع عدة رموز تعبيرية معًا لإنشاء ملصق.

طريقة استخدام ميزة آبل

أرسل رمزًا تعبيريًا إلى المستلم، واختر رمزًا تعبيريًا آخر، واسحبه أعلى الرمز التعبيري الذي أرسلته.

يمكنك إضافة العديد من الرموز التعبيرية وحتى استخدام إصبع ثانٍ للسحب للخارج لجعل الرمز التعبيري الثاني أكبر من الأول.

يمكنك أيضًا تدوير أحد الرموز التعبيرية عن طريق لف إصبعك على الشاشة.

لا تتطلب هذه الميزة تثبيت تطبيق، كما طلب أحد مستخدمي Reddit.

ضع في اعتبارك أن هذه الميزة لن تعمل إلا إذا قمت بإرسال أول رمز تعبيري إلى المستلم.

بمجرد رفع إصبعك عن الرمز التعبيري الثاني (أو عدد الرموز التعبيرية الإضافية التي تستخدمها)، سيتم تسليم الرموز التعبيرية المدمجة إلى المستلم كملصق.

كذلك يمكنك رواية قصة كاملة لصديق أو أحد أفراد العائلة من خلال الاستخدام الإبداعي للرموز التعبيرية.

جلب تحديث iOS 17.4 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الشهر بعض الرموز التعبيرية الجديدة بما في ذلك الفطر والليمون والسلسلة المكسورة.