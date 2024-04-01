شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: هناك احتمال بنسبة 10 إلى 20 % لتدمير الذكاء الاصطناعى للبشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيلون ماسك مؤخرًا عن مخاطر الذكاء الاصطناعي (AI) في ندوة "Great AI Debate" في قمة Abundance التي استمرت أربعة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن هناك فرصة ضئيلة لأن يكون الذكاء الاصطناعي خطيرًا على الناس، ربما حوالي 10 إلى 20%.

لكنه لا يزال يعتقد أن الأشياء الجيدة التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي تستحق المخاطرة، حسبما ذكر موقع Business Insider، ولم يتعمق رجل الأعمال الملياردير في تفاصيل كيفية وصوله إلى حسابات المخاطر.

وقال: "أعتقد أن هناك فرصة ما في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء البشرية، وربما أتفق مع جيف هينتون في أن النسبة تبلغ نحو 10 أو 20 في المائة أو شيء من هذا القبيل، وأعتقد أن السيناريو الإيجابي المحتمل يفوق السيناريو السلبي".

وكان "ماسك" قلقًا بشأن الذكاء الاصطناعي منذ فترة، وفي نوفمبر الماضي، قال إن هناك احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي سيئًا، وعلى الرغم من أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون له قواعد، فقد أنشأ شركة تسمى xAI لجعل الذكاء الاصطناعي أفضل، ووضعها كمنافس لـ OpenAI، وهو مشروع شارك في تأسيسه في وقت سابق.

وخلال القمة، قال ماسك أنه بحلول عام 2030، سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر، وفي حين أنه متفائل بشأن الأشياء الجيدة التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي، فهو يعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن الأشياء السيئة التي يمكن أن يجلبها، وقارن ماسك صنع الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء بتربية طفل ذكي حقًا، قائلًا إنه من المهم تعليم الذكاء الاصطناعي أن يقول الحقيقة دائمًا وأن يكون فضوليًا.

وقال ماسك في حدث وادي السيليكون في مارس: "إنك تنمو نوعًا ما من الذكاء الاصطناعي العام، إنه يشبه تقريبًا تربية طفل، ولكنه يشبه عبقري خارق، مثل طفل ذكي- ومن المهم كيف تربي الطفل"، وذلك في اشارة الى الذكاء العام الاصطناعي، "أحد الأشياء التي أعتقد أنها مهمة للغاية لسلامة الذكاء الاصطناعي هو أن يكون لديك أقصى قدر من البحث عن الحقيقة والذكاء الاصطناعي الفضولي."

إن خطة ماسك للحفاظ على أمان الذكاء الاصطناعي بسيطة: التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يقول الحقيقة دائمًا، وحذر من تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب لأنه بمجرد أن يبدأ، يصعب إيقافه، وتحدث عن دراسة تقول أنه إذا تعلم الذكاء الاصطناعي الكذب، فقد لا تعمل قواعد السلامة المعتادة لدينا.

رسالة " ماسك " واضحة، نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع الذكاء الاصطناعي للحفاظ عليه وسلامتنا، ويعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن الصدق هو أفضل سياسة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي.