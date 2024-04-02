شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: مدافن النفايات تطلق غاز الميثان فى الغلاف الجوي بكميات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بقايا الطعام المتعفنة والنفايات الأخرى التي تتراكم في مدافن النفايات في مختلف البلاد محركًا أكبر لأزمة المناخ مما كان معروفًا من قبل، وكانت تسربات غاز الميثان من مدافن النفايات، في المتوسط، أعلى بنسبة 40٪ مما تم الإبلاغ عنه للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Science.

وطار الباحثون بالطائرات فوق أكثر من 200 مكب نفايات نشط في الولايات المتحدة، أو حوالي 20% من الإجمالي، بين عامي 2018 و2022 في أكبر تقييم لهذه الصناعة حتى الآن، واكتشفت أجهزة قياس الطيف أعمدة غاز الميثان في أكثر من نصف مدافن النفايات تلك، حيث تسرب الغاز في معظمها لأشهر، إن لم يكن لسنوات، وكانت الأعمدة أكثر ثباتا من تلك الموجودة في قطاع النفط والغاز، الذي تعرض لتدقيق متزايد في السنوات الأخيرة.

ويقول علماء المناخ إن خفض انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز ومدافن النفايات والماشية هو أحد أسرع الطرق لإبطاء أزمة المناخ لأن الغاز لديه قوة تسخين تزيد 80 مرة عن ثاني أكسيد الكربون على مدى عقدين من الزمن.

وتعتبر مدافن النفايات ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان التي يسببها الإنسان في الولايات المتحدة – بعد الزراعة والنفط والغاز، وقال دان كوزورث، عالم المشروع في كاربون مابر والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن التقديرات الخاصة بمدافن النفايات تعتمد على نماذج حاسوبية وليس على ملاحظات فعلية.

وقال كوزورث: "إن سد هذه الفجوة أمر بالغ الأهمية"، "سيساعد ذلك في تخفيف الانبعاثات وكذلك التحقق مما إذا كانت الجهود المناخية المختلفة تحقق التأثيرات المقصودة".

ويقوم عمال مدافن النفايات حاليًا بإجراء مسوحات سيرًا على الأقدام باستخدام أجهزة استشعار محمولة للكشف عن النقاط الساخنة لغاز الميثان، وقال كوزورث إن هذه الطريقة عرضة للخطأ ولا تكون مطلوبة إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويمكن أن تمتد مواقع النفايات أيضًا على مساحة آلاف الأفدنة ويمكن أن يكون عبورها خطيرًا، خاصة في المناطق التي يتم فيها التخلص من النفايات.

ويمكن للطرق الأكثر تقدمًا، مثل الاستشعار عن بعد من الأقمار الصناعية والطائرات والطائرات بدون طيار، تقديم صورة أكثر دقة لمشكلة غاز الميثان في مدافن النفايات، وتختلف مصادر الانبعاثات، وتلتقط العديد من مدافن النفايات الكبيرة غاز الميثان بحيث يمكن إعادة استخدامه كطاقة، ولكن هذه البنية التحتية يمكن أن تتسرب، وعندما تتحلل فضلات الطعام، فإنها تطلق الغاز.

ويمكن أن يساعد الاكتشاف في الوقت المناسب مشغلي مدافن النفايات على إصلاح التسربات بشكل أسرع، مما يعود بالنفع على الكوكب، وأخطرت شركة Carbon Mapper المنظمين البيئيين في جنوب كاليفورنيا وبنسلفانيا بشأن تسرب غاز الميثان الذي اكتشفته. ردًا على ذلك، أبلغ المسؤولون مشغلي مدافن النفايات حتى يتمكنوا من تقليل الانبعاثات.

ويهدف Carbon Mapper إلى إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية لقياس غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون بالشراكة مع مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، ومؤسسة RMI المناخية غير الربحية، وغيرها، ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي الخاص بغاز الميثان هذا العام.

وقال كوزورث: "هدفنا هو إطلاق العديد من هذه الأقمار الصناعية حتى نتمكن من التقاط مجموعة كبيرة من مواقع مدافن النفايات العالمية، بالإضافة إلى مواقع النفط والغاز، لتحديد المصدر الفعلي للانبعاثات على مستوى المنشأة".

وبالمثل، أطلق صندوق الدفاع عن البيئة قمراً صناعياً لغاز الميثان مع شركة Space X في مارس، والذي سيتولى مراقبة صناعة النفط والغاز.