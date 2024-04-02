شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء ملصق جهة اتصال iPhone الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple ملصقات جهات الاتصال إلى تطبيقات الهاتف وجهات الاتصال الخاصة بها مع نظام التشغيل iOS 17، وتوفر Apple في iOS 17 لمستخدمي iPhone طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالمكالمات، مع إضافة ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص، وفقاً لموقع macrumors.

تتيح لك ملصقات جهات الاتصال تخصيص كيفية تمثيلك عند الاتصال بمالك iPhone آخر، يمكنك استخدام الصور والرموز التعبيرية لتخصيص ملصق جهة الاتصال الخاص بك، والذي يظهر على iPhone الخاص بشخص ما عند الاتصال به، ومثل شاشة قفل iPhone، يمكنك مطابقة الصور مع الطباعة الجذابة.

لكن ملصق جهة الاتصال الخاص بك لا يظهر فقط في المكالمات، كما أنها جزء من بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك في تطبيق جهات الاتصال، مما يوفر الاتساق في الأماكن التي تتواصل فيها وتشاركها، ولقد أتاحت Apple أيضًا واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمطورين بحيث تظهر ملصقات جهات الاتصال لتطبيقات VoIP التابعة لجهات خارجية أيضًا.

كيفية إنشاء ملصق جهة اتصال iPhone الخاص بك

1- افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على اسمك.

2- اضغط على خيار صورة وملصق جهة الاتصال.

3- اضغط على "تحرير"، ثم اضغط على "تخصيص"، ثم اضغط على الملصق.

4- استخدم الأزرار الموجودة أسفل الشاشة لالتقاط صورة، أو اختر الصورة التي تريد استخدامها من مكتبتك، أو اختر Memoji، أو أضف حرفًا واحدًا بسيطًا من الأحرف الأولى من اسمك.

5- لتتماشى مع الصورة التي اخترتها، يمكنك اختياريًا تخصيص حجم الخط والنمط واللون.

6- قم بالتمرير عبر الملصق لمعاينة مجموعة مختارة من المرشحات، بما في ذلك الأسود والأبيض، واللون الثنائي، وغسل الألوان باللون الذي تختاره.

7- عندما تكون جاهزًا، اضغط على "تم" لمعاينة ما يراه الشخص عند الاتصال به، إذا كنت راضيًا عن المظهر، فانقر فوق "متابعة".

يمكنك الآن اختيار تعديل اقتصاص صورة جهة الاتصال الخاصة بك، أو اختيار صورة مختلفة لاستخدامها، أو تخطي هذه الخطوة.

هذا هو ملصق جهة الاتصال الخاص بك وصورة جهة الاتصال كاملة، ويمكن مشاركة ملصقات جهات الاتصال مع جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا، أو يمكنك الانتظار حتى تتم مطالبتك بمشاركة الملصق الخاص بك مع أي شخص يتصل بك حتى لا يرى أحد صورك المخصصة دون إذنك.