شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حسابات Telegram Business مفتوحة الآن لجميع مستخدمي Premium والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Telegram أخيرًا ميزة حساب الأعمال التي توفر مجموعة من الميزات الملائمة للأعمال لأي مستخدم، ويتضمن ميزات مثل ساعات العمل والرسائل الآلية والردود السريعة والمزيد، وقدمت الشركة أيضًا Telegram Bot API 7.2، مما يسمح للمطورين بإضافة ميزات الأعمال إلى الروبوت الخاص بهم.

مميزات برنامج تيليجرام للأعمال

التوقيت والموقع المفتوح: يمكن للمستخدمين تحديد ساعات العمل وإظهار موقعهم على الخريطة لمنح العملاء نظرة عامة سريعة على العملية. ستعرض واجهة المستخدم أيضًا ميزة فتح/إغلاق المتجر/الأعمال بطريقة مميزة.

الصفحة الرئيسية: يمكن للشركات أيضًا أن يكون لديها صفحة بداية مخصصة تحتوي على نص - شعار حول منتجها/خدمتها، وملصقات. وهذا يساعد في جذب العملاء/المستخدمين.

رسائل الترحيب والرسائل الخارجية: يتيح ذلك للمستخدمين تعيين رسالة ترحيب افتراضية عندما يتصل بهم العملاء لأول مرة، ويمكنهم تحديد الفترة التي ستؤدي بعدها الرسالة الجديدة إلى إرسال التحية مرة أخرى، وبنفس الطريقة، يمكن للمستخدمين أيضًا تعيين رسائل مخصصة عند إغلاق النشاط التجاري.

الردود السريعة: الردود السريعة هي اختصارات لإرسال رسائل محددة مسبقًا قد تحتوي على عدة رسائل وتدعم تنسيق النص والروابط والملصقات والوسائط والملفات، وتكون هذه الميزة مفيدة عند الرد على الاستفسارات المتكررة من العملاء مثل القائمة والدفع وما إلى ذلك.

التسميات الملونة: يمكن للشركات إضافة تسميات ملونة إلى الدردشات، مما يمنحها علامات فريدة بناءً على مجلدات الدردشة الموجودة فيها. وبهذه الطريقة، يمكن للشركات تتبع عملائها بناءً على الأولوية والحالة والاحتياجات.

روابط للدردشة: تتيح هذه الميزة للشركات إنشاء روابط للدردشة المحددة مسبقًا، عندما ينقر عليها العميل، سيتم فتح محادثة جديدة برسالة محددة بالفعل في شريط الإدخال، بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء روابط تنشئ زرًا لحجز طاولة أو تتبع طلب.

Chatbots for Business: يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من التكامل القوي لروبوتات Telegram، مما يسمح للشركات بدمج أي أدوات وسير عمل موجودة بسلاسة، أو إضافة مساعدين من الذكاء الاصطناعي لإدارة محادثاتهم. يمكنك الرجوع إلى دليل الروبوت لمزيد من المعلومات.

التوفر

ميزات الأعمال الجديدة هذه متاحة فقط لمشتركي Telegram Premium، وتعد الشركة أيضًا بميزات جديدة للشركات في التحديثات القادمة.