تكنولوجيا: إطلاق تلفاز TCL C855 الذي يستهدف لاعبي الفيديو ويأتي مزودًا بنظام صوت قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة TCL تلفازًا جديدًا في السوق، وهو C855، والذي سيكون متاحًا اختياريًا بأحجام مختلفة تتراوح من 65 و 75 و 85 إلى 98 بوصة.

تم تركيب لوحة QD mini LED في كل طراز، والتي من المرجح أن تتميز بالسطوع العالي ونطاق التباين العالي.

يعتمد عدد مناطق التعتيم على الحجم ويقال إنه يصل إلى 2304 منطقة، حيث يقدم الطراز مقاس 85 بوصة معظم مناطق التعتيم.

والحد الأقصى للسطوع هو 3500 نتس/م2، وهو ما يشير إلى ذروة السطوع فقط وليس موحدًا عبر الشاشة بأكملها. ويُعطى السطوع النموذجي 650 نتس/م².

يجب أن تضمن تقنية Mini LED أيضًا عرض محتوى الصورة بنطاق تباين كبير على النحو الأمثل. يتم دعم HDR10+ Adaptive، الذي يضبط السطوع وفقًا للسطوع المحيط.

ويُقال إن مساحة اللون DCI-P3 مغطاة بنسبة 97%، بينما يتم تحديد دقة اللون أو انحراف اللون كقيمة Delta E أقل من 1.

ووفقًا لـ TCL، من المفترض أن تدوم اللوحة 100000 ساعة دون انخفاض في السطوع، مما يعني أنها لن تتدهور بسرعة.

تم تركيب نظام صوت 2.2.2 بقدرة إخراج تصل إلى 120 واط، كما يتم دعم DTS Virtual:X وDolby Atmos.

وأخيرًا، يوفر C855 أيضًا AALM و VRR و AMD FreeSync Premium، إلى جانب معدل تحديث يبلغ 144 هرتز،مما يعني أن C855 من المحتمل أيضًا أن يكون مناسبًا للاعبين الذين لديهم قيود قليلة أو معدومة.

من المقرر طرح أجهزة التلفاز للبيع قريبًا، لكن الأسعار لا تزال غير معروفة.

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