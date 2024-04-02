تكنولوجيا: جهاز PS5 Slim يصل إلى الهند مع تصميم جديد وأنيق مقابل 44990 روبية فقط (540 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني بالهند رسميًا عن جهاز PlayStation 5 Slim. تم طرح نسخة PS5 Slim للبيع في الولايات المتحدة في نوفمبر 2023، وقد وصلت أخيرًا إلى السوق الهندية.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته فيما يتعلق بأسعار الجهاز وتوافره. يحمل جهاز PlayStation 5 Slim المرتقب (طراز CFI-2000) سعرًا قدره 54990 روبية هندية. هذا مخصص للإصدار القياسي الذي يتضمن محرك أقراص.

ومن ناحية أخرى، يعد إصدار PS5 Slim Digital Edition إصدارًا أرخص يكلف 44990 روبية هندية فقط.

سيكون كلا الإصدارين متاحين رسميًا للشراء بدءًا من 5 أبريل 2024. ويمكن شراء الجهاز من كبار تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن جهاز Sony PS5 Slim هو إصدار أنحف وأكثر إحكاما من جهاز PS5 القياسي، والذي يتميز بمحرك أقراص قابل للفصل.

بشكل عام، يأتي الطراز Slim مع حجم منخفض بنسبة 30 بالمائة ووزن منخفض ايضًا بنسبة تصل إلى 24 بالمائة أيضًا.

ولكن بصرف النظر عن التصميم المحدث فقط، فقد تمت زيادة سعة التخزين أيضًا إلى 1 تيرابايت مع وجود منفذ USB-C ثانٍ من الامام.

وعلى الرغم من عامل الشكل الأصغر، فإن جهاز PS5 Slim لا يتنازل عن الأداء، حيث يقدم معدات مماثلة لتتناسب مع جهاز PS5 الأساسي.

ومن المثير للاهتمام أن أحدث جهاز لشركة سوني يصل بخيار اللون الأبيض الوحيد، ولكن قد تصل أشكال جديدة إلى الهند قريبًا.

تم تقديم جهاز PS5 Slim بثلاثة ألوان جديدة في وقت سابق من هذا العام، وهي الأحمر والأزرق والفضي، كجزء من مجموعة Deep Earth. لذلك يمكن أن يتبع الإصدار الهندي قريبًا.

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