بتعض الإنسان فقط.. السياحة": ظهور سمكة القرش "ماكو" بالبحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن سمكة القرش الماكو ظهرت خلال الساعات الأخيرة على سواحل الغردقة.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحه لـصحيفة "مصراوي"، أنه لا يوجد سبب للقلق، مشيراً إلى أن الصيادين يعملون حالياً على رصد تحركات سمكة القرش الماكو.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة أن سمكة القرش "ماكو" لا تهاجم إلا في حالة الدفاع عن نفسها إذا هاجمها شخص ما أو قام بضربها أو لعب معها، لافتًا إلى أنه طالما يتم التعامل معها بحرص ودون تهديد، فلن تشكل أي خطر على الناس.

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى أن ظهور سمكة القرش "ماكو" يتميز بطابع موسمي، وقد يحدث كل عام في فترة معينة خلال الرحلات في البحر.

ولفت إلى ضرورة عدم قلق الناس بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أن الصيادين يعملون حاليًا على تتبع حركة سمكة القرش لمراقبتها، ولكن يجب تجنب مهاجمتها أو التعامل معها بشكل عنيف، مشيرًا إلى أن سمكة القرش "ماكو" لا تتغذى على لحم البشر وتقوم بـ"عض الإنسان" فقط؛ لأن لحم البشر يمكن أن يسبب لها مشاكل صحية.