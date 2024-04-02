تكنولوجيا: هاتف Realme C65 ينطلق بمعالج Helio G85 وكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Realme C65 بشكل رسمي اليوم برقاقة Helio G85، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 148 دولار.

يتميز هاتف Realme C65 بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تدعم نظام “Mini Capsule” لدفع الإشعارات وتحديث الحالة على غرار هواتف الأيفون.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Realme هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

كما تدعم Realme الهاتف بميزة التلويح في الهواء، وزر “Dynamic” الذي يدعم المستخدم في التنقل بين الإختصارات المختلفة لإطلاق الكاميرة أو تنشيط نمط عدم الإزعاج على سبيل المثال.

أيضاً يضم Realme C65 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Realme UI 5.0.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان تشمل البنفسجي والأسود، على أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 148 دولار.

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