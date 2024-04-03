شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة لعبة GTA VI أكبر من خريطة Red Dead Redemption 2.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما كشفت Rockstar Games عن العرض الترويجي للعبة GTA VI في ديسمبر الماضي، أصبح الأمر حديث مجتمع الألعاب بأكمله، حيث قدم المقطع الدعائى نظرة خاطفة سريعة على العنوان التالي المرتقب من Rockstar وقدمنا إلى Lucia، بطلة اللعبة.

وأشارت الشائعات منذ فترة طويلة إلى أن عالم GTA VI سيكون مستوحى من لعبة GTA Vice City الكلاسيكية لعام 2002، وقد أكد العرض الترويجي هذه التكهنات. الآن، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل حول ما يعد بأن يكون إضافة مثيرة لسلسلة Grand Theft Auto، وذكر تقرير حديث أن خريطة GTA VI يمكن أن تكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ ألعاب Rockstar.

ووفقا لتقرير في Rumors يشير إلى أن GTA 6 ستفتخر بخريطة ضخمة، ربما هي الأكبر على الإطلاق في عنوان Rockstar، وتشير الشائعات إلى أن خريطة اللعبة ستتجاوز حتى المساحة الشاسعة للعبة Red Dead Redemption 2، والتي تغطي أمريكا الشمالية بأكملها، وتدور أحداث اللعبة في مدينة خيالية مستوحاة من ميامي وأجزاء أخرى من فلوريدا، ومن المتوقع أن تتضمن اللعبة ليس فقط مدنًا متعددة ولكن أيضًا المناطق المحيطة مثل Keys والمناطق الجبلية والموانئ.

وقام أحد مستخدمى Reddit بتجميع قائمة بالمواقع التي تم تضمينها في اللعبة، مما يشير إلى أنها ستمتد إلى ما هو أبعد من فلوريدا لتشمل أجزاء من جورجيا أيضًا، ومع ذلك، لم تؤكد Rockstar Games هذه التفاصيل بعد أو تقدم المزيد من المعلومات حول الخريطة.

وبصرف النظر عن الخريطة، يزعم مستخدمو Reddit أيضًا أن GTA VI من المرجح أن تحتوى على أكبر عدد من الألعاب المصغرة على الإطلاق في السلسلة، ويمكن أيضًا تقديم لعبة صغيرة جديدة لصيد الأسماك، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن كل هذه مجرد تكهنات ويجب التعامل معها بحذر ما لم تؤكد Rockstar Games شيئًا ما.

وفي وقت سابق، أفيد أن Rockstar Games قد تكشف قريبًا عن العرض الثاني للعبة GTA VI، ومع ذلك، قال بعض المسربين إن المقطع الدعائي سيصدر بحلول شهر مايو، قبل إعلان أرباح الربع الأخير لشركة Take-Two Interactive.

قال مصدر موثوق يحمل اسمGTAVI_Countdown on X أنه يمكن الكشف عن المقطع الدعائي الثانى لـGTA VI فى مايو 2024، ونظرًا لأن هذا الجدول الزمنى يتزامن مع مكالمة أرباح الربع الأخير من Take-Two Interactive، فقد يكون عرضًا منسقًا جيدًا استراتيجية من Rockstar Games.

ظهرت شائعات عن المقطع الدعائي 2 لـ GTA VI بعد أن أبلغ أحد مستخدمي Reddit المجتمع بأن Rockstar Games أضافت GTA 6 Trailer 1 في قسم مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وقد يعني هذا أن المقطع الدعائي 2 قد يكون قريبًا. وأشار المستخدم أيضًا إلى وجود أسهم على موقع الويب، تشير إلى أنه ستتم إضافة المزيد من مقاطع الفيديو إلى هذا المجلد. حظي هذا المنشور باهتمام كبير وعلق العديد من المستخدمين بأن المقطع الدعائي 2 قد يتم إصداره قريبًا.