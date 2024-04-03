شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS Max و iPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone XS Max وبين هاتف هاتف iPhone XR كما يلى:

هاتف iPhone XS Max

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

هاتف iPhone XR

الشاشة: 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

المعالج: A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 64GB.

نظام التشغيل:iOS (14.x).

البطارية: 2942 mAh.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

الوزن:194 جرام.