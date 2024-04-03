شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت 365 لن يضم ميزة Teams للعملاء فى جميع أنحاء العالم بعد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تعيد هيكلة ترخيص منتجات مايكروسوفت 365 وOffice 365 في جميع أنحاء العالم، مع فصل برنامج التعاون Teams الخاص بها عن مجموعات الإنتاجية الأساسية في معظم الأسواق، وتتوافق هذه الخطوة مع تغيير مماثل تم إجراؤه في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) العام الماضي.

ةستقدم شركة البرمجيات العملاقة الآن إصدارات "no Teams" من مجموعات Office 365 E1 وE3 وE5 ومايكروسوفت 365 E3 وE5 الشهيرة، ويمكن للمشتركين الحاليين الحفاظ على خططهم الحالية.

وسيحتاج العملاء الجدد الذين يرغبون في دمج Teams مع مجموعات الإنتاجية هذه إلى شراء تراخيص منفصلة لكل من المجموعة الأساسية ومايكروسوفت Teams Enterprise.

وتقدم مايكروسوفت أيضًا إصدارات "no Teams" من مجموعتي Frontline وBusiness وستستمر في تقديم ترخيص Teams المستقل.

التغييرات في مايكروسوفت 365 Enterprise Suites:

سيحتاج صافي المشتركين الجدد في مجموعات Office/مايكروسوفت 365 Enterprise خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والذين يرغبون في تزويد المستخدمين النهائيين بـ Teams إلى شراء وحدتي SKU: مجموعة مايكروسوفت 365 (بدون Teams) أو مجموعة Office 365 (بدون Teams) ومايكروسوفت Teams Enterprise . انظر تفاصيل التشكيلة الجديدة في الجدول أدناه:

يعكس هذا التفكيك أنماط العمل المتغيرة حيث قد تفضل بعض المؤسسات أدوات الاتصال والتعاون المستقلة. ويمكن أن يجعل مايكروسوفت أكثر قدرة على المنافسة ضد المنافسين مثل Slack وZoom، خاصة في الأسواق الحساسة للسعر.