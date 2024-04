شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر تحديث لأنظمة أبل لن تتوافق مع هذه الأجهزة.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكى يكون الهاتف متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18، سيحتاج الهاتف الذكي إلى شريحة A12 Bionic من Apple، والتى لم يتم تقديمها حتى تم إصدار طرازات iPhone XR وXS في عام 2018.

الطرازات المزودة بشريحة A11 Bionic من Apple، وiPhone X و8 و8 بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن شرائح A10 Fusion وiPhone 7 و7 Plus من التعامل مع التحديث.

وعادةً ما تقوم شركة أبل بإيقاف الطرز غير القادرة على مواكبة أحدث أنظمة التشغيل، ومع ذلك، لهذا العام، سيتم الاحتفاظ بالسلسلة السابعة والثامنة، أما بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الطرازات الأكثر حداثة، فسوف يفقدون إمكانية الوصول إلى جميع تحديثات البرامج المستقبلية.



وأوضح مارك جورمان من بلومبرج أن ميزات الذكاء الاصطناعي ستعمل على تحسين سيري وتسمح له بتقديم استجابات أكثر دقة. سيقوم تطبيق الرسائل "بطرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائيًا".

وكتب جورمان في رسالته الإخبارية Power On: "لقد قيل لي أن نظام التشغيل الجديد يُنظر إليه داخل الشركة باعتباره أحد أكبر تحديثات iOS - إن لم يكن الأكبر - في تاريخ الشركة"، ومع هذه المعرفة، ينبغي أن يكون مؤتمر مطوري Apple في يونيو مثيرًا للغاية."

وسيتم تصميم تحديث iOS 18 من Apple لمساعدة الشركة على التنافس مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI وBard chatbot من Google.

قائمة أجهزة iPhone التي لن تكون متوافقة:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 1st Gen