شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما يمكن توقعه من iOS 17.5.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تقم شركة أبل بعد بإصدار الإصدار التجريبى الأول من iOS 17.5 لجهاز iPhone، ولكن من المتوقع بالفعل إجراء تغييرين مع تحديث البرنامج القادم، وفقاً لموقع macrumors.

من المحتمل أن يسمح iOS 17.5 لمستخدمى iPhone فى الاتحاد الأوروبى بتنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب الخاصة بالمطورين المؤهلين، وقد يتضمن التحديث بعض التغييرات على كيفية عمل جهات اتصال استرداد معرف Apple.

التوزيع على شبكة الإنترنت

أعلنت شركة Apple مؤخرًا أن المطورين المؤهلين سيتمكنون قريبًا من توزيع تطبيقات iOS الخاصة بهم على مستخدمي الاتحاد الأوروبي مباشرةً من موقع الويب الخاص بهم، وقالت شركة Apple إن ميزة "التوزيع عبر الويب" الجديدة ستكون متاحة بدءًا من وقت لاحق من هذا الربيع" مع تحديث برنامج قادم لجهاز iPhone، والذي من المفترض أن يشير إلى iOS 17.5.

سيقتصر "التوزيع عبر الويب" على المطورين الكبار المقيمين في الاتحاد الأوروبي، للتأهل لطريقة التوزيع هذه، تقول Apple إن المطور يجب أن يكون عضوًا في برنامج Apple Developer لمدة عامين متواصلين أو أكثر، وأن يكون لديه تطبيق حصل على أكثر من مليون عملية تثبيت سنوية على iOS في الاتحاد الأوروبي في السنة التقويمية السابقة.

يعتمد "التوزيع عبر الويب" على أسواق التطبيقات البديلة التي تسمح بها Apple بالفعل على iPhone في الاتحاد الأوروبي بدءًا من iOS 17.4، وأجرت شركة Apple هذه التغييرات المتعلقة بالتطبيقات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

تغييرات جهة اتصال استرداد معرف Apple

قد يتضمن iOS 17.5 بعض التغييرات على جهات اتصال استرداد معرف Apple، وفقًا للمرشد المعروف نيكولاس ألفاريز، ومع ذلك، لم يشارك أي تفاصيل محددة، وقال إن هناك احتمال ألا تكون التغييرات مرئية للمستخدمين.

يمكن أن يساعد إعداد جهات اتصال الاسترداد لمعرف Apple الخاص بك في ضمان إمكانية وصولك دائمًا إلى حسابك، حتى إذا نسيت كلمة المرور أو رمز المرور الخاص بالجهاز المرتبط.

التوقيت

من المرجح أن يتم إصدار iOS 17.5 للجمهور قبل نهاية شهر مايو.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، قال مارك جورمان من بلومبرج إن شركة آبل ستنتهي من التطوير الداخلي للإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.5 هذا الأسبوع. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني أنه سيتم إصدار النسخة التجريبية الأولى هذا الأسبوع أو في وقت لاحق.