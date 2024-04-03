شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 18 القادم لن يكن متوافقًا مع بعض أجهزة iPhone.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق شركة أبل نظام التشغيل الجديد الخاص بها في يونيو والذي يمكن أن يقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن لن تكون جميع أجهزة iPhone متوافقة، فلن يتمكن أي شخص يستخدم أجهزة iPhone تم إصدارها قبل عام 2018، بما في ذلك سلسلة SE وطراز 8 Plus أو الإصدارات الأقدم، من الوصول إلى iOS 18.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لن تكون أجهزة iPhone الأقدم متوافقة بسبب شرائح الأجهزة القديمة التي تحتوي على معالج أبطأ وذاكرة أقل لا يمكنها دعم الميزات عالية الطاقة.

من المقرر أن يكون نظام التشغيل لهذا العام هو "التحديث الأكبر" لشركة أبل حتى الآن والذي يمكن أن يشترك مع AI Gemini من Google، والذي من شأنه إنشاء صور وكتابة مقالات بناءً على مطالبات بسيطة على iPhone لأول مرة.

من المتوقع أن تكشف شركة أبل عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 يونيو.

سيبدأ مؤتمر WWDC الأمور بخطاب رئيسي يكشف عادةً عن نظام التشغيل الجديد لأجهزة iPhone وMac وiPad وApple Watch والتلفزيون، وقد يحصل أيضًا مالكو Vision Pro الذي تم إصداره حديثًا على تحديث.

ستحتاج الأجهزة الذكية إلى شريحة A12 Bionic الداخلية من أبل لتكون متوافقة مع تحديث iOS 18 الذي تم تقديمه عندما أصدرت الشركة طرازي iPhone XR وiPhone XS في عام 2018.

لن يتمكن iPhone المزود بشريحة A11 Bionic (iPhone X و8 و8 Plus) وشرائح A10 Fusion (iPhone 7 و7 Plus) أيضًا من دعم التحديث بشكل فعال.

أجهزة iPhone غير المتوافقة مع iOS 18

• آيفون 5 أس

• أيفون 6

• آيفون 6 بلس

• ايفون 7

• آيفون 7 بلس

• ايفون 8

• آيفون 8 بلس

• آيفون SE الجيل الأول

عادةً ما توقف شركة Apple طرازات iPhone التي لا يمكنها مواكبة إصدار iOS الجديد، ولكن هذا العام ستحتفظ بالسلسلة السابعة والثامنة.



إذا لم يكن جهاز iPhone الخاص بك من طراز السلسلة 11 إلى 15 أو الجيل الثاني والثالث SE وXR وXS وXS Max، فيمكنك توقع فقدان الوصول إلى iOS 18 وجميع تحديثات البرامج المستقبلية.