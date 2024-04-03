تكنولوجيا: إليك ما قد يبدو عليه التصميم الجديد لنظام iOS 18 والذي يُشاع أنه يشبه VisionOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم الإعلان عن نظام iOS 18 من أبل في 10 يونيو، اي في اليوم الأول من مؤتمر المطورين العالمي.

ويمكن أن يشهد الإصدار التالي من نظام التشغيل أهم تغييرات التصميم منذ سنوات، حيث زعمت العديد من الشائعات الأخيرة أنه سيكون هناك الكثير من التشابه مع تصميم نظام VisionOS، وهو النظام الذي يعمل على نظارة Vision Pro من أبل.

واليوم، حصلنا على لمحة أولى عما قد يبدو عليه نظام iOS 18، مع تسرب تصميم مزعوم لنظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون.

فقد تم إرسال قالب إطار آيفون الذي يمكنك رؤيته أدناه إلى MacRumors بواسطة مصدر مجهول يدعي أنه حصل عليه من مهندس iOS. وبما أن هذا كله من مصدر مجهول، فمن الافضل ألا نأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار.

وبحسب ما ورد سيتم تضمين ذلك كجزء من موارد التصميم الخاصة بشركة أبل لنظام iOS 18، والتي تساعد المطورين على تصميم التطبيقات بشكل مرئي باستخدام برامج مثل Sketch و Photoshop.

بالطبع من غير الواضح تمامًا في هذه المرحلة ما إذا كان هذا حقيقيًا أم لا، ولكن التصميم هنا يتماشى مع الشائعات السابقة التي تدعي أن نظام iOS 18 سيشهد إصلاحًا مرئيًا مستوحى من نظام VisionOS.

ومع ذلك، يعتقد مارك جورمان من بلومبرج أنه لن يكون هناك إصلاح شامل لتصميم iOS القادم هذا العام، وبالتالي فإن العناصر المستوحاة من VisionOS قد لا تتخلل واجهة المستخدم بأكملها.

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