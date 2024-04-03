تكنولوجيا: سامسونج تدعم ساعة Galaxy Watch7 Pro الذكية بسعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لدعم ساعة Galaxy Watch7 Pro الذكية بسعة كبيرة للبطارية.

أعتمدت بطارية بسعة 578mAh ونموذج رقم EB-BL705ABY في الجهات المختصة في كوريا الجنوبية، والتي تدعم الإصدار القادم من ساعات سامسونج الذكية.

وتعد هذه السعة في البطارية أكبر من السعة المقدمة في ساعة Galaxy Watch5 Pro التي تضم بطارية بسعة 573mAh، كما أنها سعة أكبر من بطارية Watch6 Classic التي تضم بطارية بقدرة 425mAh أي أكبر بنسبة 40%.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق ثلاثة نماذج من الساعات الذكية من سلسلة Galaxy Watch7، على أن يأتي أحد الإصدارات بتصميم مستطيل، ومن المقرر أن يأتي الإصدار الرئيسي بتصميم دائري، بينما يأتي إصدار Pro بالتصميم المستطيل.

وتؤكد هذه التفاصيل الصور المسربة لبطارية ساعة سامسونج الذكية التي تظهر بتصميم مستطيل يتوافق مع تصميم الساعة الذكية.

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