شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تعطل تطبيق واتساب حول العالم.. ومشاكل تواجه انستجرام وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تطبيق WhatsApp في جميع أنحاء العالم، مما أثر على ملياري مستخدم لخدمة المراسلة، حيث بدأ المستخدمون يواجهون مشكلات في الاتصال بـ WhatsApp في بلدان متعددة، و مع توقف الخدمة عند "الاتصال" بالنسبة للكثيرين. يبدو أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة Meta تواجه انقطاعًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

ليس لدى WhatsApp صفحة الحالة الخاصة به، كما أنه غير مدرج في حالة الخدمة الخاصة بـ Meta أيضًا، وقد اشتكي المستخدمون في مصر من مشاكل في الخدمة وعدم استقرار بها.

لا يزال بإمكانك إرسال الرسائل، ولكن لن يتلقاها الطرف الاخر حتى تعود الخدمة إلى الإنترنت مرة أخرى.

و لا تعرض خدمات التعريف الأخرى مثل Facebook وInstagram وThreads أي مشكلات على صفحة الحالة أيضًا، ولكن العديد من الأشخاص يبلغون عن مشكلات أثناء محاولتهم عرض المنشورات الأخيرة أو محاولة إنشاء منشورات جديدة على الخدمات.

و يأتي انقطاع تطبيق WhatsApp بعد أسابيع قليلة من انقطاع خدمة Meta الهائل الذي أدى إلى منع المستخدمين من الوصول إلى Facebook وInstagram وMessenger وThreads.

و واستمر الانقطاع حوالي ساعتين ولكنه لم يؤثر على واتساب مطلقًا.

و من النادر أن يتأثر تطبيق WhatsApp بانقطاع الخدمة، حيث أدى آخر انقطاع كبير إلى انقطاع الخدمة لمدة ساعتين في عام 2022.