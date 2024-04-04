شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطلها لنحو ساعة.. عودة خدمات "أبل" للعمل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر الموقع الإلكتروني لشركة أبل حل مشكلات تتعلق بخدمات من بينها متجر التطبيقات "آب ستور" و"أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك" بعد انقطاعات طالت مستخدمين في عدة مناطق.
وتعطلت بعض خدمات أبل عن مستخدمين في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.
ووفقًا لصفحات الحالة فقد بدأ الانقطاع عند نحو الساعة 2213 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، واستمر لأكثر من ساعة.
وتعطلت بعض خدمات أبل عن مستخدمين في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.
ووفقًا لصفحات الحالة فقد بدأ الانقطاع عند نحو الساعة 2213 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، واستمر لأكثر من ساعة.