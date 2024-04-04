شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطلها لنحو ساعة.. عودة خدمات "أبل" للعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر الموقع الإلكتروني لشركة أبل حل مشكلات تتعلق بخدمات من بينها متجر التطبيقات "آب ستور" و"أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك" بعد انقطاعات طالت مستخدمين في عدة مناطق.

وتعطلت بعض خدمات أبل عن مستخدمين في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.

ووفقًا لصفحات الحالة فقد بدأ الانقطاع عند نحو الساعة 2213 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، واستمر لأكثر من ساعة. 6400 شكوى وأبلغ أكثر من 6400 من مستخدمي متجر التطبيقات عن مشكلات في ذروة الأعطال، إلى جانب أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من "أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك"، وفقًا لموقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع الانقطاعات، من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.