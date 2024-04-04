شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة اشتراكات الكتب الصوتية بـSpotify تصل لكندا وعدد من الدول الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن مستخدمو Spotify Premium في كندا وأيرلندا ونيوزيلندا من الوصول إلى 15 ساعة من الاستماع للكتب الصوتية شهريًا دون أى تكلفة إضافية بدءًا من 9 أبريل، وسيتمكن المشتركون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من الوصول إلى هذه الميزة لعدة أشهر.

ويتضمن كتالوج الكتب الصوتية المتميزة الآن أكثر من 250.000 عنوان، وهذه زيادة ملحوظة عن 200000 كتاب صوتى كانت موجودة فى المكتبة اعتبارًا من أواخر عام 2023، لذلك عندما تتمكن من استخدام التغيير من ملايين الأغاني والبودكاست على Spotify، سيكون لديك عدد كبير من الكتب للاختيار من بينها، وفقا لتقرير انجادجيت.

ويمكن لأولئك الذين وصلوا إلى الحد الأقصى البالغ 15 ساعة إضافة المزيد من وقت الاستماع للكتب الصوتية فى 10 ساعات إضافية.

وفى الأسواق الجديدة، تبلغ تكلفة وقت الاستماع الإضافي 14.99 دولارًا كنديًا أو 12.99 يورو أو 19.99 دولارًا نيوزيلنديًا لكل TechCrunch.

ومنذ الشهر الماضى، عرضت Spotify خطة اشتراك للكتب الصوتية فقط في الولايات المتحدة بسعر 10 دولارات، يكون المبلغ أقل بدولار واحد شهريًا من Spotify Premium لنفس 15 ساعة من وقت الاستماع للكتب الصوتية.

ومع ذلك، اعتمادًا على طول الكتب التى تستمع إليها، قد تكون هذه الخطة ذات قيمة أفضل من Audible، والتى تمنحك رصيدًا واحدًا للكتب الصوتية شهريًا مقابل 15 دولارًا، ومع ذلك، فإن وقت الاستماع للكتب الصوتية غير المستخدم على Spotify لا يتم ترحيله إلى الشهر التالى .