شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام ChatGPT دون إنشاء حساب.. كل ما تحتاج لمعرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت OpenAI بخطوة مهمة من خلال السماح باستخدام ChatGPT دون الحاجة إلى إنشاء حساب، وتهدف هذه الخطوة إلى إضفاء الطابع الديمقراطى على الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى (AI)، مما يجعلها متاحة على نطاق أوسع لأولئك المهتمين باستكشاف ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي.

فى تحول عن متطلباتها السابقة، أزالت OpenAI حاجة المستخدمين إلى التسجيل للحصول على حساب لاستخدام ChatGPT، تقتصر هذه الخطوة على شات جي بي تي، حيث لا تزال المنتجات الأخرى مثل DALL-E 3 بحاجة إلى حساب للاستخدام، ربما مع تكاليف إضافية.

وفى منشور مدونة، أعربت OpenAI عن نيتها وراء هذا التحديث، قائلة: "نريد أن نجعل الذكاء الاصطناعى فى متناول الجميع".

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم هذا التحديث تدريجيًا، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى ChatGPT بدون حساب.

اختيار استخدام "شات جى بى تى" بدون حساب يأتى مع بعض القيود، لن يتمكن المستخدمون من حفظ محادثاتهم أو مشاركتها ولن يتمكنوا من الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل المحادثات الصوتية والتعليمات المخصصة.

كما ذكرت "تك كرنش"، أن المستخدمون الذين يصلون إلى ChatGPT بدون حساب سيواجهون سياسات محتوى أكثر تقييدًا قليلاً"، وهو أمر لم توضحه OpenAI.

شهد ChatGPT نموًا هائلاً منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، وسرعان ما أصبح روبوت دردشة رائدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 100 مليون مستخدم أسبوعيًا في 185 دولة.

وفي شهر فبراير وحده، سجل التطبيق 1.6 مليار زيارة، متجاوزًا المنافسين الناشئين مثل Gemini من جوجل وCopilot من مايكروسوفت.

تؤكد هذه الشعبية مكانة ChatGPT في طليعة تكنولوجيا chatbot للذكاء الاصطناعي، مما يجذب قاعدة مستخدمين عالمية حريصة على التعامل مع وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يمثل التحديث الأخير لـ OpenAI لـ ChatGPT خطوة مهمة نحو جعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة، ومن خلال إزالة متطلبات الحساب، تدعو "أوبن إيه أي" جمهورًا أوسع لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يجب على المستخدمين الذين يختارون عدم استخدام الحساب تجاوز القيود التي يستلزمها هذا الاختيار، خاصة فيما يتعلق بسياسات المحتوى والوصول إلى الميزات.

وتسلط رحلة ChatGPT الضوء على الاهتمام المتزايد والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.