تكنولوجيا: إطلاق حاسب الالعاب Asus ROG Ice Blade X المدمج المزود بمعالج Intel i9-14900KF

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus عن جهاز الألعاب ROG Iceblade X عالي الأداء للسوق الصينية، والذي يتميز بوحدات المعالجة المركزية من الجيل الرابع عشر من Intel وبطاقة RTX 4070 Super، والتي يمكن القول إنها واحدة من أفضل وحدات معالجة الرسومات من حيث السعر مقابل الأداء التي تم إطلاقها منذ فترة.

وعلى الرغم من أن جهاز الحاسب يتميز بمكونات عالية الطاقة، إلا أن أكبر نقطة بيع له هي حجمه. فيتميز جهاز ROG Iceblade X بأنه صغير الحجم للغاية، حيث تبلغ أبعاده 11.5 × 32.3 × 28.69 سم فقط، ويبلغ حجمه 10 لتر، مما يجعله مثاليًا للاعبين الذين ليس لديهم مساحة لجهاز حاسب كامل أو متوسط ​​الحجم.

يأتي الجهاز بهيكل معدني بالكامل مع تصميم نظيف وشريطين RGB في الامام. وتأتي فتحات الهواء البيضاء في الأعلى والخلف. كما تم وضع الإدخال/الإخراج الأمامي أيضًا في الأعلى.



يتم تقديم الحاسب الشخصي في إصدارين، مع إصدار الطبقة الأدنى الذي يتميز بمعالج Intel i7-14700KF، مقترنًا بـ RTX 4070 Super. بينما يأتي الإصدار الأعلى مزودًا بمعالج i9-14900KF مقترنًا بنفس وحدة معالجة الرسومات.

تم تثبيت كلا الخيارين مسبقًا مع ذاكرة عشوائية SO-DIMM DDR5 بسعة 32 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 1 تيرابايت.

تتميز اللوحة الرئيسية بمجموعة شرائح B760 مقترنة بقوة 600 واط معتمدة من الذهب. ويشتمل حل التبريد على مبرد مياه لوحدة المعالجة المركزية.

أما بالنسبة للإدخال/الإخراج، فقد تم تجهيز الجزء الأمامي بمنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A، بالإضافة إلى منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C ومقبس صوت 3.5 ملم. يتضمن الجزء الخلفي من الحاسب ثلاثة منافذ Display 1.4a ومنفذ HDMI عادي مع منفذ HDMI 2.1 ومنفذين USB-A 2.0 ومنفذين USB 3.2 Gen 1 Type-A ومنفذ شبكة RJ45.

ومن الجدير بالذكر أن اللوحة الرئيسية تحتوي أيضًا على شبكة WiFi 6E وحاملين للهوائيات الخارجية.

تم تسعير جهاز الألعاب ROG Iceblade X على النحو التالي:

معالج i7-14700KF+RTX 4070Super+32G+1T: بسعر 13999 يوان (1935 دولارًا )

معالج i9-14900KF+RTX 4070Super+32G+1T: بسعر 15999 يوان (2211 دولارًا )

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