شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا تبحث عنه اليوم.. القمر فى مرحلة الهلال المتضائل.. متى سيصبح بدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تبحث عن القمر في السماء اليوم، فهو ليس مضيئا في صورته الكاملة، بل إنه مضاء بنسبة 22%، فهو في مرحلة الهلال المتضائل من دورته القمرية، حيث يبلغ عمر القمر 25 يومًا، وسيصبح قريبا في مرحلة القمر الجديد مع يوم 8 أبريل المقبل.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، في بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الباهت، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.



تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا، والتي ستكون في يوم 23 من هذا الشهر.



ويسمى القمر الجديد بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس، وهذه هي المرحلة المقبلة.