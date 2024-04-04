تكنولوجيا: إعادة تصميم إعدادات ChromeOS Material You لتشبه نظام أندرويد إلى حد كبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر ChromeOS 124 حاليًا في مرحلة تجريبية، وهو يقدم إعادة تصميم لتطبيق الإعدادات الذي يستفيد من Material You ويشبه إلى حد كبير تطبيق إعدادات أندرويد على الأجهزة اللوحية.

يتميز تطبيق الإعدادات الحالي بدرج تنقل على اليسار مع تغذية مستمرة للتفضيلات بجواره.

وفي عملية إعادة التصميم هذه، يتم فتح كل قسم كصفحة خاصة به موجودة في حاوية ذات تخطيط أوسع من ذي قبل.

كل إدخال مصحوب برمز للمساعدة في الاكتشاف. وهذا يشبه إلى حد كبير صفحة إعدادات Android 14 على الأجهزة اللوحية.

ويتضمن ذلك تمييز المستطيل المستدير الذي يحدد ما تشاهده وملخصًا موجزًا ​​لما يتضمنه كل قسم.

تظل الشبكة، والبلوتوث، والأجهزة المتصلة، والحسابات، والجهاز، والخصوصية والأمان (معكوسة)، والتطبيقات، وإمكانية الوصول، وحول ChromeOS دون تغيير في الغالب.

“الخلفية والأسلوب” و “تفضيلات النظام” تعد موطنًا لما يلي: البحث والمساعد وإدارة التخزين والطاقة والإعدادات التي كانت موجودة سابقًا ضمن خيارات متقدمة.

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