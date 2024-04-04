شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لفرض رسوم مقابل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزعم تقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز أن شركة جوجل تخطط لتقديم اشتراك متميز لبعض الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال منصة البحث الخاصة بها، وفقاً لموقع indiatoday.

يدعي الأشخاص المطلعون على الأمر أنه سيتم دمج الوظائف المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في خدمات الاشتراك مثل Gemini Advanced أو Google One، ومن المثير للاهتمام أن هذه الخطوة ستحتفظ بالإعلانات حتى في المستوى المميز، في حين أن الإصدار القياسي سيظل مجانيًا.

تحاول Google تحسين محرك البحث الخاص بها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة الجديدة، ولكن في الوقت نفسه، يجب عليها التأكد من استمرارها في جني نفس الأموال من الإعلانات، في العام الماضي، أفادت التقارير أن شركة Google حققت أرباحًا ضخمة بلغت 175 مليار دولار من الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث الخاصة بها، مع شركات مثل OpenAI التي تجعل المنافسة صعبة فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تحاول Google التفوق عليها من خلال تقديم شيء أفضل للمستخدمين.

بدأت الرحلة نحو هذا التحول مع إطلاق خدمة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Google، تجربة البحث التوليدية (SGE)، في شهر مايو من العام السابق، وتستخدم SGE خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات واستجابات موجزة إلى جانب نتائج البحث والإعلانات التقليدية، على الرغم من الاشتراك في البداية، فقد جربت Google مؤخرًا جعل SGE هي التجربة الافتراضية لمستخدمين محددين، ومع ذلك، كانت عملية التكامل في محرك البحث الأساسي بطيئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الموارد الحسابية الكبيرة التي تتطلبها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

في حين أن اعتماد SGE يَعِد بتجارب أفضل للمستخدم، فإنه يشكل أيضًا تحديًا أساسيًا لنموذج أعمال Google الراسخ، إذا قدم بحث AI إجابات كاملة في شكل ملخصات (مأخوذة من مواقع الويب)، فقد لا ينقر الأشخاص على العديد من روابط مواقع الويب، مما قد يعني أن Google ستحصل على عدد أقل من مرات ظهور الإعلان، ويدعي المصدر المذكور أن Google تعمل على هذا المشروع ولا توجد تفاصيل حول موعد إطلاقه.