شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد 15 يصل مع أيقونات جديدة معاد تصميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل نظام Android 15 مع أيقونات شريط الحالة المحدثة لأول مرة منذ عقد من الزمن، وفقًا لأحد التقارير، حيث تم رصد التصميم المحدث في معاينات المطورين للإصدار التالي من Android من Google، وسيعيد التصميم المجزأ لأيقونات شريط الحالة الموجودة في الإصدارات السابقة من Android.

ويقال أيضًا أن Google تضيف تعليقات لمسية ورسوم متحركة محسنة لقائمة الإعدادات السريعة على Android، و يمكن للهواتف التي تأتي بنظام Android 15 أو تتلقى تحديثًا للبرنامج أن تتمتع بالتصميم الجديد، اعتمادًا على الشركة المصنعة للهواتف الذكية.

وتشير تقارير Android Authority إلى أن جوجل قامت بتضمين أيقونات شريط الحالة المعاد تصميمها مع أكبر تغيير مرئي منذ طرح Android 5 (Lollipop) في عام 2014، إلى جانب ردود الفعل اللمسية لأزرار قائمة الإعدادات السريعة.

وفي ذلك الوقت، استبدلت Google أشرطة الحالة الخاصة بها (التي تتميز بتصميم مجزأ) بتصميم يتوافق مع إرشادات التصميم متعدد الأبعاد الخاصة بها.

وظلت هذه الرموز كما هي تقريبًا مع بعض التعديلات الطفيفة فى الإصدارات اللاحقة، بما في ذلك Android 14.

وبعد عقد من تحديثات Android مع أيقونات شريط الحالة التي لم تتغير تقريبًا، يُقال إن التحديث الرئيسي التالي سيعيد التصميم المجزأ، ويشير المنشور إلى أنه يجب تمكين الواجهة الجديدة يدويًا، ولا تكون مرئية افتراضيًا على Android 15 DP 2، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت Google ستمكنها افتراضيًا في المستقبل أو توفر تبديل للسماح للمستخدمين بالوصول إلى أيقونات جديدة.

وتكشف لقطة شاشة لشريط حالة Android 15 الذي شاركه المنشور عن شريط حالة مُعاد تصميمه يشبه إلى حد كبير شبكة الهاتف المحمول وأيقونات Wi-Fi على واجهة One UI 6 من سامسونج لنظام Android 14، وتتم الإشارة بوضوح إلى كل "شريط" على كلا الرمزين آخر مرة تضمنت فيها واجهة Google الخاصة هذه الرموز كانت في Android 4.4 (KitKat)، الذي تم إصداره في عام 2014.

وتم أيضًا تحديث أيقونة البطارية في شريط الحالة في Android 15 DP 2، حيث تم استبدال الأيقونة الرأسية بتصميم أفقي مع دعم عرض نسبة البطارية داخل الأيقونة. يتم أيضًا عرض مؤشر الشحن داخل الأيقونة، إلى جانب نسبة البطارية، عند شحن الهاتف. سيتعين علينا الانتظار حتى الربع الثالث من عام 2024 لمعرفة ما إذا كانت Google تخطط لطرح تغييرات واجهة المستخدم هذه مع الإصدار الثابت.