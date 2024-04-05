شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكة Find My Device الموسعة من جوجل تصل فى غضون أيام قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن إطلاق شبكة Find My Device من جوجل التي طال انتظارها أصبح على وشك الانتهاء، وفي رسالة بريد إلكتروني رصدتها 9to5Google، تخبر شركة جوجل المستخدمين بأنها ستقوم بتشغيل الميزة خلال ثلاثة أيام، والتي تستخدم بيانات من ملايين أجهزة Android الأخرى للعثور على موقع الهواتف والملحقات المفقودة على غرار تقنية التتبع التي تستخدمها Apple وTile، وفقا لتقرير انجادجيت.

وتقول رسالة البريد الإلكترونى إنه يمكن للمستخدمين استخدام الشبكة "للعثور على أي ملحقات Fast Pair متوافقة عند فصلها عن جهازك" أو في وضع عدم الاتصال، بما في ذلك سماعات الأذن وسماعات الرأس وأجهزة التتبع، وفقًا لتقارير 9to5Google .

ويضيف أن المستخدمين سيتلقون إشعارًا على أجهزتهم عند تمكين الميزة ويمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في الشبكة من خلال Find My Device على الويب.

وأعلنت Google لأول مرة عن توسيع شبكة Find My Device الحالية فى I / O في عام 2023، ومع ذلك أخرت Google إطلاق الشبكة لأنها كانت تنتظر Apple لطرح تنبيهات تعقب غير معروفة لجميع أجهزة التتبع، وليس فقط AirTags.

ولكن مع استعداد شركة Apple لاعتماد مواصفات أوسع لمكافحة المطاردة في نظام التشغيل iOS 17.5 ، يبدو إطلاق شبكة Find My Device من Google وشيكًا.

وبدأ بعض مستخدمي Android بالفعل في رؤية إعداد "البحث عن أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت" الجديد في أحدث إصدار تجريبي من خدمات Google Play، لذلك قد لا يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى نرى طرحًا رسميًا.