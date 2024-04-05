شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة ChatGPT :مستقبل الألعاب سيتحسن بشكل لا يمكن تصوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سام ألتمان الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI المصنعة لـChatGPT في تغريدة: "ألعاب الفيديو ستصبح شيئًا أفضل بشكل لا يمكن تصوره".

وتجدر الإشارة إلى أننا لسنا متأكدين مما إذا كان Altman يحاول التلميح إلى مشروع OpenAI القادم بهذا المنشور أم أنه يلمح بشكل عام إلى كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للطريقة التي نلعب بها الألعاب في المستقبل، وفقا لتقرير indiatoday.

وفي منشور حديث على X، شارك Altman وجهة نظره حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل الألعاب وأنه سوف يتحسن، ونظرًا لأن ألتمان هو الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فالافتراض أنه ربما يتحدث عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الألعاب.

وأضاف التمان فى تغريدته ، أن الذكاء الاصطناعي في الألعاب هو مفهوم سمعنا عنه بالفعل، وتأتي العديد من أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب هذه الأيام مزودة أيضًا بمعالجات الذكاء الاصطناعي القادرة على تلبية احتياجات اللاعبين.

وعرضت Nvidia، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم، أيضًا مستقبل الألعاب في العرض التوضيحي خلال Computex 2023، ووفقًا للعرض التوضيحي، سيتمكن اللاعبون من الاستفادة من قوى الذكاء الاصطناعي التوليدية والتفاعل مع الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) في اللعبة.

باستخدام أصواتهم في المستقبل، قد تتمكن، باعتبارك لاعبًا، من التحدث إلى شخصيات اللعبة من خلال الضغط باستمرار على الزر والتحدث بصوتك.

وفي الوقت الحالي، يمكن للاعبين التفاعل مع الشخصيات غير القابلة للعب من خلال الحوار فقط، وتمنحك بعض الألعاب، مثل Horizon Forbidden West وAssassins' Creed Odyssey، أثناء مهام معينة، خيار اختيار حوار من الخيارات التي تظهر على الشاشة.

ومع ذلك، في العرض التوضيحي لـ Nvidia، كان أحد اللاعبين يتحدثون إلى شخصية غير قابلة للعب من Cyberpunk.

في الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير حول احتواء لعبة GTA VI على شخصيات غير قابلة للعب تعمل بالذكاء الاصطناعي على الإنترنت.

وفقًا للتقارير، لن تعد هذه الشخصيات غير القابلة للعب الأكثر ذكاءً تتجول بدون غرض وسيكون لديها إجراءات يومية يجب اتباعها بالإضافة إلى كونها أكثر تفاعلية. إذا حدث هذا، فسيتم تعزيز التجربة الإجمالية للعبة حيث قد تبدو التفاعلات مع الشخصيات غير القابلة للعب أكثر واقعية.

وبالتالي، فإن رؤية ألتمان لتحسن الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تكون بالفعل في المعركة. يبقى أن نرى ما إذا كان OpenAI سيصدر أي إعلانات متعلقة بالألعاب في المستقبل القريب.