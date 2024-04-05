شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games.. ألعاب مجانية يمكنك الحصول عليها قبل 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر متجر Epic Games Store بهداياه المتكررة، وعروض هذا الأسبوع ليست سهلة، حيث تتوفر لعبتان بالحجم الكامل بشكل دائم مجانًا: Thief (2014) وThe Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition كلاهما مجانيان على Epic هذا الأسبوع، لكن يبنغي الحصول عليهم قبل 11 أبريل.

The Outer Worlds: إصدار Spacer’s Choice بسعر التجزئة 59.99 دولارًاThe Outer Worlds هي لعبة تقمص أدوار مليئة بالحركة والمغامرة من إنتاج Obsidian ومن قبل العديد من الأشخاص، وكانت تعتبر أفضل بديل للعبة Bethesda-in-Space حتى ظهور Starfield، إنه يتميز بالشخصيات غير القابلة للعب الوقحة والقصص الملتوية التي يشتهر بها Obsidian.



وهناك مجموعة من الرفاق الذين يمكنك اصطحابهم معك في رحلتك، ولكل منهم شخصيته المميزة والمهام المصاحبة له، تتبعك القصة كمستعمر ضائع أثناء العبور في رحلة إلى مستعمرة Halcyon، أطلق النار أو رشوة أو سحر أو تسلل عبر المواجهات وشق طريقك الخاص إلى مركز المؤامرة. تتميز لعبة The Outer Worlds بأنها ملونة ومنمقة وممتعة للغاية.

ويتضمن إصدار Spacer’s Choice Edition أيضًا توسيعات قصة اللعبة، ويرى Peril on Gorgon أن اللاعب يستكشف Gorgon، وهي محطة أبحاث علمية سابقة تحولت إلى أراضٍ وعرة خارجة عن القانون، احصل على وظيفة عن والدة أحد الأشخاص الأثرياء المنعزلين واكتشف المزيد عن المشروع العلمي أكثر مما كنت تتوقع.

جريمة القتل في إيريدانوس هي جريمة قتل غامضة كبيرة ومذهلة في الفضاء. قُتل متحدث رسمي مشهور قبل الإطلاق مباشرة، والأمر متروك لك لمعرفة كيف ولماذا. انطلق إلى السماء باستخدام Discrepancy Amplifier، وهو جهاز عالي التقنية للعثور على الأدلة، واكتشف الإجابات التي تحتاج إليها.

Thief – بسعر 19.99 دولارًا

Thief هو الإصدار الأحدث في سلسلة ألعاب sim الغامرة التي تحدد النوع من ألعاب Thief،على الرغم من كونها لعبة مغامرات وحركة خفية أكثر من كونها لعبة محاكاة غامرة، إلا أن Thief يختار بعض العناصر من سابقاتها ويركز عليها.



ويظل غاريت، اللص الرئيسي، هو بطل الرواية. كما أنه يحتفظ أيضًا بالإحساس بأن كل شيء ليس كما يبدو تمامًا، فأنت لست مجرد لص تمامًا. تظل المدينة هي الشخصية الرئيسية الثانية، فهي تزخر بالشخصية والمال الذي يجب اختياره. انغمس في الثورة القادمة وحقق ربحًا على طول الطريق.