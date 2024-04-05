شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجينز مضر بالبيئة.. ارتداؤه مرة واحدة يعادل قيادة السيارة لمسافة 6.4 ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن أن قطعة واحدة من الجينز يمكن أن تكون ضارة جدًا بالبيئة، فإن ارتداءه لمرة واحدة فقط ينتج عنه 2.5 كجم من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل قيادة سيارة بنزين لمسافة 6.4 ميل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل العلماء من جامعة قوانجدونج للتكنولوجيا دورة حياة بنطال من الجينز، بدءًا من زراعة القطن للتخلص منه في نهاية المطاف.

ووجد الباحثون أن بعض أنواع الجينز تم ارتداؤها سبع مرات فقط، مما أكسبها تصنيف "الموضة السريعة"، وتنتج ثاني أكسيد الكربون أكثر بـ 11 مرة من الجينز الذي يرتديه في كثير من الأحيان.

يقول الدكتور يا تشو، الباحث الرئيسي للدراسة: "إن العنصر الأساسي المتواضع في خزانة الملابس، له تأثير كبير على البيئة".

اكتشف الباحثون أن جينز الموضة السريعة كان له بصمة كربونية أكبر بنسبة 95-99 في المائة من جينز الموضة التقليدي، الذي يتم ارتداؤه 120 مرة في المتوسط.

لعل أكبر فرق بين نمطي الاستهلاك هو أن الملابس المباعة للأزياء السريعة يتم نقلها بشكل أسرع ويتم ارتداؤها بشكل أقل قبل التخلص منها.

وقال الدكتور تشو: "إن اتجاهات الموضة المتغيرة تدفع الناس إلى شراء الملابس بشكل متكرر واستخدامها لفترة قصيرة لمواصلة متابعة أحدث الاتجاهات".

وأضاف تشو، "لقد أدى هذا الاستهلاك المفرط إلى زيادة كبيرة في استهلاك الموارد والطاقة في صناعة الملابس من خلال تسريع سلسلة توريد الملابس بأكملها، بما في ذلك عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستهلاك والتخلص، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير صناعة الملابس على تغير المناخ."

ويقدر الباحثون أن زوجًا من الجينز يتم إنتاجه لسوق الأزياء التقليدية ينتج 0.22 كجم من ثاني أكسيد الكربون، وهذا أعلى من التقديرات السابقة لأن الباحثين يعتقدون أن الجينز يتم ارتداؤه بشكل أقل وغسله بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد.

ومع ذلك، من إجمالي البصمة الكربونية، فإن 48% منها ناتجة عن غسل وتجفيف وكي الجينز بعد الشراء، وفي الوقت نفسه، يقدر الباحثون أن الجينز الذي يتم بيعه بطريقة سريعة ينتج عنه انبعاثات أكثر بـ 11 مرة.

نظرًا لأنه يتم ارتداؤه سبع مرات فقط في المتوسط، فإن هذا الجينز ينتج 2.5 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل ارتداء، على الرغم من حاجته إلى طاقة قليلة جدًا للغسل والتجفيف طوال دورته.

وعلى عكس الموضة التقليدية، فإن الغالبية العظمى من الانبعاثات في الأزياء السريعة تأتي من إنتاج الجينز والألياف، مما يشكل 70% من إجمالي الانبعاثات.

وتنتج الانبعاثات المتبقية إلى حد كبير عن نقل الجينز من المصانع إلى المستهلكين، مما يشكل 21% من إجمالي الانبعاثات.

ونظرًا لأن وسائل النقل الخاصة بالأزياء السريعة تستهلك الكثير من الطاقة، فقد أنتجت وسائل النقل الخاصة بها كمية مذهلة من ثاني أكسيد الكربون تزيد بـ 59 مرة.

في حين إن شراء الملابس المستعملة أو إعادة تدوير الملابس القديمة يمكن أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90%.

