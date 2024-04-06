شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار تكنولوجيا جديدة تسمح للمكفوفين بسماع الكسوف الكلى للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما ينظر مراقبو كسوف الشمس إلى السماء للاستمتاع بتلك الظاهرة الطبيعية المثيرة، سيتمكن الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أيضًا من متابعة الظاهرة نفسها لكن عن طريق سماع الحدث السماوي والشعور به، وفقا لموقع "apnews".

ستكون أجهزة الصوت واللمس متاحة فى التجمعات العامة يوم 8 أبريل الجارى فى الولايات المتحدة، عندما يعبر كسوف الشمس الكلي أمريكا الشمالية، حيث يحجب القمر الشمس لبضع دقائق.

بدورها، قالت يوكي هاتش، طالبة في السنة النهائية بالمدرسة الثانوية في أوستن، تكساس: "إن الكسوف أمر جميل للغاية، ويجب أن يتمكن الجميع من تجربته مرة واحدة في حياتهم".



تجريب التقنية

هاتش هى طالبة ضعيفة البصر ومتحمسة للفضاء وتأمل أن تصبح يومًا ما عالمة كمبيوتر في وكالة ناسا، وفي يوم الكسوف، تخطط هي وزملاؤها في مدرسة تكساس للمكفوفين وضعاف البصر للجلوس في الخارج في الساحة العشبية بالمدرسة والاستماع إلى جهاز صغير يسمى صندوق LightSound الذي يترجم الضوء المتغير إلى أصوات.

عندما تكون الشمس مشرقة، ستكون هناك نغمات عالية ورقيقة للناي، وعندما يبدأ القمر بتغطية الشمس، تكون النوتات متوسطة المدى هى تلك الخاصة بالكلارينيت، فيما يتم تقديم الظلام من خلال صوت نقر منخفض، وقالت هاتش: "إنني أتطلع إلى أن أتمكن من سماع الكسوف فعليًا بدلاً من رؤيته".



أثناء العمل على المشروع

جهاز LightSound هو نتيجة التعاون بين عالمة الفلك الكفيفة واندا دياز ميرسيد، وعالمة الفلك أليسون بيريلا من جامعة هارفارد، حيث تقوم دياز ميرسيد بترجمة بياناتها بانتظام إلى صوت لتحليل أنماط أبحاثها.

تم استخدام نموذج أولي لأول مرة خلال كسوف الشمس الكلي عام 2017 الذي عبر الولايات المتحدة، وتم استخدام الجهاز المحمول في كسوفات أخرى، ويعملون هذا العام مع مؤسسات أخرى بهدف توزيع ما لا يقل عن 750 جهازًا على المواقع التي تستضيف أحداث الكسوف في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.