شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة خصوصية جديدة وأخرى لـوضع "صورة داخل صورة" .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان تطبيق واتساب قد بدأ في طرح ميزة خصوصية جديدة، حيث يساعد ذلك المستخدمين على اختيار مستوى الخصوصية للروابط التي تتم مشاركتها في محادثاتهم، لكن لم يتم الإعلان عن هذه الميزة علنًا بعد، ولكن تم رصدها في بعض حسابات الاختبار التجريبي.

ويقال أيضًا أن واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة لعرض الفيديو داخل التطبيق، ومؤخرًا، ذكر تقرير أن الشركة تعمل على ميزة المحادثات المقفلة للأجهزة المرتبطة، ومن المتوقع أن تكون متاحة في تحديث لاحق، وقد طرح واتساب في البداية ميزة Chat Lock للهواتف الذكية في مايو 2023.

وفقًا لتقرير Android Police، بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة خصوصية الرابط لبعض مختبري النسخة التجريبية، حيث يمكن للمستخدمين اختيار إيقاف تشغيل معاينات الرابط باستخدام هذه الميزة مما يعني أنه لن تكون هناك معاينة للصور المصغرة أو أي بيانات أخرى متعلقة بالمقالة بجانب الرابط، ولن يكشف هذا عن أي معلومات علنية تتعلق بالارتباط لأي شخص يحاول التطفل على الدردشات.

ومن المتوقع أيضًا أن تساعد هذه الميزة في تنظيم الدردشات وتسهيل التنقل فيها، والأهم من ذلك، أنه من المتوقع أيضًا أن يمنع تسرب البيانات، ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب الوصول إلى هذه الميزة ضمن خيار تعطيل معاينات الرابط من خلال النقر على الخصوصية> خيارات متقدمة في قائمة إعدادات واتساب، وتمكنت Gadgets 360 من التأكد من تمكين الميزة على أحدث إصدار تجريبي من واتساب.

وفي الوقت نفسه، ادعى تقرير صادر عن WABetaInfo لتتبع ميزات واتساب أن الشركة تعمل على تطوير ميزة جديدة لعرض الفيديو، وسيسمح هذا للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو المشتركة بين جهات الاتصال على التطبيق في مقطع صورة داخل صورة داخل التطبيق، ويشبه هذا ميزة صورة داخل صورة المتوفرة عند مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وInstagram المشتركة على واتساب.

وأشار التقرير إلى أن ميزة عرض صورة داخل صورة لمقاطع فيديو وسائط واتساب متاحة فقط داخل تطبيق واتساب، وليس عبر أي تطبيقات أخرى، وهذا يعني أنه مع هذه الميزة، يمكنك مشاهدة مقطع فيديو أرسلته إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، والخروج من الدردشة والتفاعل في محادثات أو مجموعات أخرى داخل واتساب، بينما يستمر تشغيل الفيديو المعني في نافذة أصغر.

وأضافت أيضًا أن هذه الميزة قيد العمل حاليًا وليست جاهزة حتى لطرحها على مختبري النسخة التجريبية، لذلك، قد لا نرى إصدارًا عامًا في المستقبل القريب.