تكنولوجيا: تطبيق Expert Raw المحدث من Samsung Galaxy S23 يتضمن مرشحات ND التلقائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج على دفع تحديث رئيسي لتطبيق Expert Raw لأجهزة Galaxy S23 وGalaxy S23+ و Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold5.

جميع هذه الهواتف قادرة الآن على ضبط ميزة ND Filter على الوضع التلقائي، مما يسهل استخدامها من قبل المصورين الهواة.

وجلب التحديث أيضًا دعمًا فلكيًا للصور لهذه الهواتف، بالإضافة إلى Galaxy S22 وGalaxy S22+ و Galaxy S22 Ultra و Galaxy S21 Ultra و Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Fold3.

تعتبر مرشحات ND هي ما يستخدمه المصورون للحد من كمية الضوء التي تصل إلى المستشعر. ومع تطبيق مرشح ND، يمكن للمصورين استخدام سرعة غالق أبطأ لتحقيق تأثير دراماتيكي مع تجنب التعرض المفرط.

يأتي تطبيق Expert Raw متاح حصريًا على متجر Galaxy Store. وقد يتلقى بعض المستخدمين التحديث لاحقًا، لذا لا تنس التحقق من التحديثات في علامة تبويب القائمة لتطبيق Store على هاتفك الذكي سامسونج.

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