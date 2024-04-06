شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا ترفض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة Meta من القاضي رفض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة قبل تقديمها للمحاكمة، إلى جانب 48 ولاية وإقليم، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة Meta في عام 2020 في محاولة لإجبار الشركة على تصفية Instagram وWhatsApp، اللذين اشترتهما في عامي 2012 و2014 على التوالي.

وتزعم الوكالة وعشرات المدعين العامين أن شركة Meta (المعروفة آنذاك باسم Facebook) اشترت المنصتين لخنق المنافسة.

وقد أدرك مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أنه من خلال الاستحواذ على إنستجرام والسيطرة عليه، فإن فيسبوك لن يسحق التهديد المباشر الذي يشكله إنستجرام فحسب، بل سيعيق أيضًا شركة أخرى بشكل كبير من استخدام مشاركة الصور على الهواتف المحمولة لاكتساب شعبية كمزود للشبكات الاجتماعية الشخصية.

وأكدت لجنة التجارة الفيدرالية "تمامًا كما هو الحال مع Instagram، يمثل WhatsApp تهديدًا قويًا لاحتكار Facebook للشبكات الاجتماعية الشخصية، والذي استهدفه Facebook للاستحواذ بدلاً من المنافسة."

وتشير ميتا إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية لم توافق على عمليتي الاستحواذ في المقام الأول فحسب، بل تم رفض شكواها الأولية لفشلها في تقديم مطالبة معقولة.

وبينما سمح القاضي بالمضي قدمًا في شكوى معدلة، تدعي ميتا أن "الوكالة لم تفعل شيئًا لبناء قضيتها من خلال عملية الاكتشاف" لإظهار أن الشركة تمتلك قوة احتكارية في سوق "خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية" وأنها تسبب الضرر للمستهلكين والمنافسة من خلال عمليات الشراء.

وفي طلبها للحكم الموجز، تشير الشركة إلى أن Instagram، الذي كان يمثل ما يقرب من 30 % من إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2022، لم يكن يجني أي أموال عندما اشترت الخدمة مقابل مليار دولار في عام 2012.

وتقول ميتا إن موقعها كان يضم 2% فقط من عدد المستخدمين الذي يزيد عن مليار مستخدم، مضيفة أنها قدمت ميزات مثل الرسائل المباشرة والبث المباشر والقصص والتسوق.

أما بالنسبة إلى واتساب، فقد جعلت ميتا الخدمة مجانية للاستخدام، وأضافت التشفير الشامل ونفذت مكالمات صوتية ومرئية.

وتقول شركة Meta إنها استثمرت مليارات الدولارات وملايين ساعات العمل في التطبيقات، وتدعي أن كلا من Instagram وWhatsApp في وضع أفضل نتيجة لذلك، لصالح المستهلكين والشركات.

وفي مكان آخر، يقول ميتا إن لجنة التجارة الفيدرالية فشلت في إنشاء سوق ذات صلة لمكافحة الاحتكار، زاعمًا أن تعريف الوكالة لسوق "خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية" يستخدم "مجموعة محدودة بشكل مصطنع من أربع شركات فقط فيسبوك، وإنستجرام، وسناب شات، ومي وي متجاهلاً العديد من الشركات". من الأنشطة الأكثر شعبية التي يشارك فيها الأشخاص على فيسبوك وInstagram." على سبيل المثال، تشير Meta إلى أن YouTube وTikTok يقدمان ميزات فيديو قصيرة مماثلة لـ Reels.

علاوة على ذلك، فإن ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن شركة ميتا تمتلك "حصة مهيمنة" في "سوق خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية" المصطنعة لا تصمد، وفقًا للشركة، يقول ميتا إن السبب في ذلك هو أن "أرقام الحصة السوقية للجنة التجارة الفيدرالية لا معنى لها بدون سوق محددة بشكل صحيح".

كما اغتنمت ميتا، التي اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية بممارسة "سلطة غير دستورية هيكليًا" ضد الشركة في قضية منفصلة العام الماضي، الفرصة لاتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه قواعد الوكالة ومكافحة الاحتكار. وكتبت جينيفر نيوستيد، كبيرة المسؤولين القانونيين في Meta، في منشور بالمدونة: "إن قرار إعادة النظر في الصفقات المبرمة هو بمثابة الإعلان عن أنه لن تكون هناك عملية بيع نهائية على الإطلاق". تزعم نيوستيد أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد إنستغرام وواتساب لا تزرع فقط الشك وعدم اليقين بشأن عملية مراجعة الاندماج التي تجريها الحكومة الأمريكية وما إذا كان بإمكان الشركات المستحوذة الاعتماد فعليًا على نتائج عملية المراجعة التنظيمية، ولكنها ستجعل الشركات أيضًا تفكر مرتين قبل الاستثمار في الابتكار. لأنهم قد يعاقبون إذا أدت تلك البدعة إلى النجاح."