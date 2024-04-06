شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة سويوز تهبط بسلام بـ3 رواد من مهمة محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أول امرأة بيلاروسية في الفضاء، بجانب رائد فضاء ناسا ورائد فضاء روسي، إلى الأرض، حيث هبطت مركبة فضائية روسية "سويوز" تحمل رائد فضاء ناسا لورال أوهارا، ورائد الفضاء روسكوزموس أوليج نوفيتسكي، والمشاركة في رحلة الفضاء مارينا فاسيليفسكايا من بيلاروسيا، بالقرب من كاراجاندا، كازاخستان بعد ساعات من مغادرة محطة الفضاء الدولية (ISS).

وفقًا لما ذكره موقع "space"، كان كل من أوهارا، الذي اختارته وكالة ناسا في عام 2017، وفاسيليفسكايا، في مهمتهما الأولى، وقد أجرى نوفيتسكي بالفعل ثلاث مهام طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية.

فيما انطلق نوفيتسكي وفاسيليفسكايا ورائد الفضاء تريسي كالدويل دايسون من كازاخستان في 23 مارس على متن مركبة سويوز مختلفة.

وفي الوقت نفسه، أطلق أوهارا على متن مركبة سويوز أخرى في سبتمبر الماضي، حيث قضى 204 يومًا في الفضاء قبل أن يعود إلى المنزل اليوم.

وفازت المضيفة فاسيليفسكايا، 33 عامًا، بمقعدها من خلال أكاديمية بيلاروسيا للعلوم ووكالة الفضاء البيلاروسية بعد مسابقة وطنية اجتذبت 3000 متقدم.

تم اعتبارها وستة آخرين من المتأهلين للتصفيات النهائية للرحلة؛ عندما تم اختيار فاسيليفسكايا، كانت بديلتها هى جراحة الأطفال أناستازيا لينكوفا البالغة من العمر 28 عامًا.

ولا تزال المركبة الفضائية Soyuz MS-25، التي حملت فاسيليفسكايا وأوهارا ونوفيتسكي إلى مدارها منذ حوالي أسبوعين، ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية، وتستضيف المحطة الفضائية حاليًا أيضًا المركبة الفضائية SpaceX Crew-8 Dragon مع رواد الفضاء المتبقين.