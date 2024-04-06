شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق معززًا ضخمًا قبل الرحلة التجريبية الرابعة لـStarship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت شركة SpaceX خطوة أخرى نحو الإطلاق التالي لصاروخها الضخم Starship، وأجرت الشركة اختبارًا ثابتًا للحريق باستخدام أحدث معززات Super Heavy، المرحلة الأولى من Starship ذات الـ33 محركًا، وذلك في موقع Starbase الخاص بها في جنوب تكساس.

وفقًا لما ذكره موقع "Space"، أعلنت شركة SpaceX عن هذا الإنجاز في منشورين يوم الجمعة على موقع X، حيث شاركا تفاصيل للاختبار النشط بشكل كبير.

تعتبر الحرائق الساكنة، التي يتم فيها إشعال محركات الصاروخ لفترة وجيزة بينما تظل المركبة مثبتة على الأرض، من اختبارات الإطلاق الشائعة.

يتم إعداد مركبة Super Heavy على وجه الخصوص لإطلاق Starship الرابع على الإطلاق، والذي من المقرر أن يتم في الشهر المقبل، وفقًا لمؤسس SpaceX والرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

أجرت شركة SpaceX بالفعل عمليات إطلاق نار ثابتة باستخدام المركبة الفضائية التي يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا (50 مترًا) والتي ستطير مع هذا الصاروخ الثقيل للغاية، وسيبلغ طول الثنائي معًا حوالي 400 قدم (122 مترًا).

تمت الرحلات التجريبية الثلاث السابقة لـ Starship في أبريل 2023 ونوفمبر 2023 و14 مارس من هذا العام، وفشلت مرحلتا الصاروخ العملاق في الانفصال كما هو مخطط له في الرحلة الأولى، والتي انتهت بعد أربع دقائق فقط.

بينما حققت المركبة الفضائية مرحلة الفصل في الرحلة الثانية، وحققت مهمة الشهر الماضي المزيد من التقدم، فقد استغرقت ما يقرب من 50 دقيقة، ونجحت المرحلة العليا من المركبة الفضائية في فتح وإغلاق باب الحمولة، من بين معالم أخرى.

تم تصميم المركبة الفضائية لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع، وهو الإنجاز الرئيسي الذي يعتقد ماسك أنه سيجعل الاستيطان على المريخ والقمر ممكنًا اقتصاديًا.

اختارت ناسا المركبة الفضائية لتكون أول مركبة هبوط مأهولة لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر.

وتدعو الخطط الحالية إلى قيام Starship بوضع رواد فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في مهمة Artemis 3 في سبتمبر 2026.