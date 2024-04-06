شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية تسمح للأشخاص بدفع ثمن المنتجات باستخدام أظافرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إحدى شركات التكنولوجيا تقنية تسمح للأشخاص بدفع ثمن المنتجات باستخدام أظافرهم فقط، حيث ابتكرت شركة Smart Chip جهازًا بقيمة 13 جنيهًا إسترلينيًا يحمل تفاصيل البطاقة المصرفية للمستخدم، ولا يمكن سرقته، ثم يتم ربطه بتطبيق هاتفي، مما يسمح لمستخدمه بالتلويح بإصبعه أمام ماكينة البطاقة لدفع فاتورته.

ووفقًا لما ذكره موقع "the sun"، يعني هذا المنتج أن مرتديه يمكنهم القيام بالتسوق الأسبوعي حتى لو نسوا النقود أو هواتفهم أو ساعتهم أو بطاقتهم.

كما أنه يتم تركيبها في صالون منبثق في Excel Arena في كانينج تاون بشرق لندن، ويتم وضع الشريحة إبهام المرأة، قبل تغطيتها بطلاء الأظافر.

سيتمكن العملاء الذين قاموا بالفعل بتركيب أظافر صناعية من دفع 9 جنيهات إسترلينية فقط لكل شريحة، ولكن اعتمادا على طول الأظافر، سوف تحتاج الشريحة إلى الاستبدال حوالي خمس إلى سبع مرات في السنة.

تتم معالجة المدفوعات من جانب شركة المعاملات Digiseq ومقرها لندن، والمتخصصة في خيارات الدفع القابلة للارتداء.