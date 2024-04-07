شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تركز على سيارات الأجرة الآلية بميزانيتها بدلاً من النموذج الرخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة تسلا خططها لإنتاج سيارة كهربائية بأسعار معقولة (EV)، وبدلاً من ذلك، ستشارك شركة صناعة السيارات بكل شيء في سيارات الأجرة الآلية، والتي وصفها ماسك بأنها مستقبل النقل.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، فإن مشروع EV المبتدئ الذي تم إلغاؤه، والذي يُطلق عليه غالبًا "النموذج 2"، كان يحمل الاسم الرمزي "Redwood".

توقعت شركة صناعة السيارات أن يصل حجم الإنتاج الأسبوعي إلى 10,000 سيارة، وقال " ماسك ": "سنكون نائمين على الخط" لتحقيق ذلك.

وكان قد ادعى سابقًا أن تسلا تعمل على نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية من المتوقع بيع ما يصل إلى خمسة ملايين وحدة سنويًا.

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وصف الرئيس التنفيذي هدفه طويل المدى بأنه استخدام السيارات الفاخرة لبناء العلامة التجارية لشركة Tesla قبل استخدام تلك الأرباح لتمويل نماذج الميزانية.

كتب ماسك في مذكرة بعنوان "الخطة الرئيسية السرية لشركة تسلا موتورز" عام 2006: "عندما يشتري شخص ما سيارة تيسلا رودستر الرياضية، فهو في الواقع يساعد في دفع تكاليف تطوير السيارة العائلية منخفضة التكلفة"، وفي السنوات التالية، كثيرا ما ردد هذه المشاعر للعملاء والمستثمرين.

سيؤدي الإلغاء إلى ترك سيارة السيدان Model 3 التي تبلغ قيمتها 39000 دولار وما فوق كأرخص سيارة لشركة Tesla، وكان من المتوقع أن يبدأ نموذج الميزانية الملغاة بحوالي 25000 دولار.

وقالت مصادر رويترز للموقع إنه تم إخبارهم بالإلغاء في اجتماع أواخر فبراير “حضره عشرات الموظفين”.

يقول المنشور إنه راجع رسائل Tesla الداخلية، بما في ذلك رسالة نصحت الموظفين بالتوقف عن إخبار الموردين "بشأن إلغاء البرنامج".

يُزعم أن رسائل أخرى أخبرت الموظفين أنه "يجب على الموردين إيقاف جميع الأنشطة الإضافية المتعلقة بـ H422/NV91"، في إشارة إلى الأسماء الرمزية الخارجية والداخلية لنموذج الميزانية.