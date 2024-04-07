شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Vision Pro تتيح المزيد من خيارات التحكم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصنعة للملحقات 8BitDo عن توافق Vision Pro لعدد من وحدات التحكم الخاصة بها، وهذه الملحقات مدعومة رسميًا من شركة Apple، لذا من المفترض أن تعمل بمجرد إجراء اتصال Bluetooth.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، حصلت ثمانية أجهزة على ختم موافقة Apple، وإحدى هذه الأدوات هي وحدة التحكم Ultimate Bluetooth الخاصة بالشركة، والتي تعرف بلوحة الألعاب المثالية للكمبيوتر الشخصي.



تتضمن الأجهزة المتوافقة الأخرى تكرارات مختلفة لوحدة التحكم SN30 Pro وLite 2 وN30 Pro 2 المستوحاة من NES.



لا يقتصر التكامل على وحدات التحكم في الألعاب فقط، حيث أعلنت 8BitDo أيضًا عن توافق AVP للوحة المفاتيح الميكانيكية القديمة الخاصة بها.



كما أن نظارة الرأس من أبل تتكامل أيضًا مع Xbox Cloud Gaming وNvidia GeForce Now للوصول إلى عناوين AAA.



أعلنت 8BitDo عن دعم وحدة التحكم الرسمية لأجهزة Apple العام الماضي، على الرغم من أن هذا كان في المقام الأول للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة كمبيوتر Mac.



كان التكامل بفضل البرامج الثابتة الجديدة لوحدة التحكم وتحديثات Apple الأخيرة لنظام التشغيل iOS 16.3 وiPadOS 16.3 وtvOS 16.3 وmacOS 13.2.



يبدو أن جميع الملحقات التي تعمل مع أجهزة iPhone وiPad تعمل أيضًا مع Vision Pro.