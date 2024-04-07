شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لتقنية Vision Pro الوصول إلى أجهزة Mac؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الميزات التى تحملها سماعات الواقع الافتراضى ومنها Apple Vision Pro، الذي يستخدم تقنية الحوسبة المكانية لإضفاء الحيوية على المحتوى في العالم من حولك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وقال التقرير، توجد سماعات الواقع الافتراضي وشاشات العرض ثلاثية الأبعاد لجعل الألعاب والمحتويات الأخرى تبدو أكثر غامرة، ومع ذلك، تريد شركة Apple أن تكون الأفضل على الإطلاق وتتطلع إلى جلب تجارب الحوسبة المكانية إلى شاشات الكمبيوتر، وذلك لتشغيل جهاز Mac الخاص بك.

وتم نشر براءة اختراع لـ "شاشات العرض مع ضبط سطوع البكسل الانتقائي" في 4 أبريل، مما يوضح اهتمام الشركة بالتكنولوجيا، ويتضمن الكثير منها استخدام شاشة عدسية وفيلم عدسة عدسية حتى يتمكن المشاهد من رؤية ما يشبه الصور ثلاثية الأبعاد دون ارتداء سماعة الرأس.

ويمكن عرض الصور في مناطق يمكن التحكم فيها، ويمكن تعديل قيم البكسل لكل بكسل للحصول على جودة أفضل، ويمكن لعدة أشخاص أيضًا مشاهدة نفس الصورة، مما يشير إلى أن الشاشة يمكن أن تحتوي على أكثر من زاوية عرض واحدة.

وقد تمتد مجموعة من العدسات العدسية على طول الشاشة، ويمكن تكوين العدسات العدسية لتمكين المشاهدة المجسمة للشاشة بحيث يرى المشاهد صورًا ثلاثية الأبعاد.

ولم تذكر شركة آبل أيًا من منتجاتها في براءة الاختراع، ولكن هذه ممارسة شائعة مع العديد من الشركات، وتحمي شركة أبل فكرة التكنولوجيا، ولأن شركة Apple حصلت على براءة اختراع لشيء ما، فإنه لا يصبح دائمًا منتجًا نهائيًا.

ومع ذلك، لا يزال من الرائع أن تقرأ عن هذا المفهوم، وأن تحلم بشاشة Apple Studio Display مستقبلية باستخدام هذه التقنية أو حتى شاشة MacBook يمكنها عرض محتوى ثلاثي الأبعاد.

وقد رأينا بالفعل شركات تتلاعب بفكرة العروض ثلاثية الأبعاد ، وكانت أجهزة التلفزيون ثلاثية الأبعاد (التي تتطلب نظارات) شائعة في السابق، لكن التكنولوجيا تراجعت على جانب الطريق.

كما إن تقنية 3D في منتصف طريق العودة، مثل شاشات تحمل نفس التقنية وتسمى شاشة ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات وتتميز بتقنية مكانية مماثلة لما تلعبه Apple في براءة الاختراع هذه.

ومع ذلك، فإن مثل هذه التقنية باهظة الثمن، حيث يبلغ سعر Apple Vision Pro 3500 دولار، ولا يمكننا تخيل تكلفة شاشة ثلاثية الأبعاد من أبل، وتبلغ تكلفة شاشة Apple Studio Display بالفعل 1600 دولار، وشاشة Pro Display XDR 5000 دولار.