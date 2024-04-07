شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات Pixel 8a والسعر المتوقع قبل مؤتمر جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المقرر أن يظهر هاتف Pixel 8a لأول مرة في العالم في 10 مايو في حدث Google I/O ولا تزال التفاصيل حول هاتف Pixel 8a القادم طي الكتمان، على الرغم من أن الشائعات المحيطة بالهاتف كانت مزدهرة.

تشير أحدث المعلومات التي تأتي من Tipster Yogesh Brar إلى أن هاتف Pixel 8a القادم سيحتوي على بطارية أكبر ويدعم شحنًا أسرع من سابقه، وكشف برار أيضًا عن مواصفات أخرى لهاتف Pixel 8a القادم.

مواصفات Google Pixel 8a المتوقعة، سيحتوي Pixel 8a على نفس إعداد الكاميرا مثل Pixel 7a، مع اختيار مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل مع OIS في الخلف مقترنًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

وتم تجهيز هاتف Pixel 8a بنفس كاميرا السيلفي بدقة 13 ميجابكسل مثل سابقتها. مثل نظيراته الرائدة، سيتم تشغيل Pixel 8a بواسطة مجموعة شرائح Tensor G3 علاوة على ذلك، فإنه سيحتوي على شاشة FHD + OLED مقاس 6.1 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR.

من المتوقع أن يحتوي هاتف Google Pixel 8a على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 27 وات، على الرغم من عدم تضمين أي محول في الصندوق الخاص بي.

سيعمل Pixel 8a على تشغيل الإصدار الأساسي من أندرويد 14 خارج الصندوق، على الرغم من أننا غير متأكدين مما إذا كانت جوجل ستقدم نفس الترقيات مثل سلسلة Pixel 8.

سيأتي Google Pixel 8a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وجاء السعر المتوقع Google Pixel 8a يدعي التقرير أيضًا أن سعر Pixel 8a في الولايات المتحدة سينخفض بين 500 دولار إلى 550 دولارًا.

علاوة على ذلك، سيحتفظ Pixel 8a أيضًا بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة في Pixel 8 وPixel 8 Pro.