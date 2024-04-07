شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح رسميًا بمحاكيات الألعاب القديمة فى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Apple أيضًا لغة جديدة تسمح لمحاكيات الألعاب على متجر التطبيقات،وذلك بالإضافة إلى تحديث إرشادات المطورين الخاصة بها للسماح لتطبيقات بث الموسيقى بالارتباط بموقع ويب خارجي.

وتقول الإرشادات المحدثة، التي لاحظتها لأول مرة 9to5Mac، أن تطبيقات محاكي وحدة التحكم في الألعاب القديمة مرحب بها ويمكنها أيضًا تقديم ألعاب قابلة للتنزيل.

وبحسب ما ورد أكدت شركة Apple أيضًا للمطورين في رسالة بريد إلكتروني أنه يمكنهم إنشاء برامج محاكاة وتقديمها في سوقها.

ولم يكن برنامج المحاكي مسموحًا به في متجر التطبيقات قبل هذا التحديث، على الرغم من أن المطورين كانوا يجدون طرقًا لتوزيعه على مستخدمي iOS، ليتمكن المستخدمون من تثبيتها، عادةً ما يحتاجون إلى اللجوء إلى كسر الحماية وتنزيل أدوات التحميل الجانبي أو متاجر التطبيقات البديلة غير المصرح بها أولاً.

ومن المحتمل أن يلغي تحديث القاعدة هذا حاجة المستخدمين إلى المرور بكل هذه الأطوال ويمكن أن يجلب المزيد من محاكيات Android إلى iOS

ومع ذلك، تحذر Apple المطورين من أنهم "مسؤولون عن جميع هذه البرامج المقدمة في تطبيقاتهم، بما في ذلك ضمان امتثال هذه البرامج لهذه الإرشادات وجميع القوانين المعمول بها".

ومن الواضح أن السماح بالمحاكيات على متجر التطبيقات لا يعني أنه يسمح بالألعاب المقرصنة أيضًا. أي تطبيق يقدم عناوين للتنزيل ولا يمتلك المطور حقوقها هو أمر محظور، لذلك سيتعين على محبي وحدات التحكم المحددة أن يأملوا فقط في أن تخطط شركاتهم لإصدار محاكيات رسمية لنظام التشغيل iOS.

في حين أن هذه التغييرات الأخيرة في إرشادات مطوري Apple يبدو أنها مدفوعة بتنظيم قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف الممارسات المناهضة للمنافسة لشركات التكنولوجيا الكبرى، فإن القاعدة الجديدة بشأن المحاكيات تنطبق على جميع المطورين في جميع أنحاء العالم.