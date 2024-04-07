شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يمتلك أكبر عدد من الفولورز على إنستجرام حول العالم؟.. رونالدو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التمرير عبر مقاطع إنستجرام والقصص والمنشورات جزءًا مهمًا من حياتنا، لدرجة أن الأشخاص الأكثر متابعة على إنستجرام قادرون على الوصول إلى مئات الملايين.

إذن من هم كبار المشاهير الذين يؤثرون على الملايين من خلال هذه المنصة؟ باستخدام البيانات التي تتبعها Social Blade اعتبارًا من 13 مارس 2024، يعرض هذا الرسم أكثر 10 أشخاص متابعة على Instagram، ولا يشمل حسابات الشركات.

الشخصيات الأكثر متابعة على انستجرام لعام 2024

أصبح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص يتجاوز 600 مليون متابع في أغسطس 2023، ويحتل لقب الشخص الأكثر متابعة على إنستغرام في عام 2024 مع 624 مليون متابع.

وعلى سبيل المقارنة، هذا أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مجتمعة، وفي المركز الثاني، يأتي الرياضي الرئيسي الآخر الوحيد الذي ظهر في المراكز العشرة الأولى، وهو ليونيل ميسي مع 501 مليون متابع، وميسي ورونالدو هما أيضًا الشخصان الوحيدان اللذان لديهما أكثر من 500 مليون متابع على المنصة بأكملها.

ويتكون بقية العشرة الأوائل من مزيج من نجوم البوب والممثلين وشخصيات المشاهير، بما في ذلك سيلينا جوميز التي يبلغ عدد متابعيها 430 مليون متابع، وأربعة أفراد من عائلة كارداشيان وجينر، مع حصول كايلي جينر على أكبر عدد من المتابعين في العائلة 400 مليون.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن هؤلاء هم الأشخاص الأكثر متابعة على Instagram، إلا أن الحساب رقم واحد الأكثر متابعة ينتمي إلى Instagram نفسه، الحساب، الذي يحتوي على أكثر من 7000 مشاركة، لديه أكثر من 670 مليون متابع حتى الآن.