شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينفى تقارير إلغاء شركة تسلا منتجاتها الأقل تكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلصت أسهم شركة Tesla Inc، انخفاضًا حادًا في التعاملات اللحظية بعد أن نفى الرئيس التنفيذي Elon Musk تقريرًا يقول إن شركة صناعة السيارات ألغت خططًا لشراء سيارة أقل تكلفة، وفقًا لموقع gadgets 360.

وانخفض السهم بما يصل إلى 6.2% بعد أن قالت رويترز إن تسلا ألغت المشروع، نقلاً عن مصادر مجهولة ورسائل الشركة التي راجعتها، وانخفضت الأسهم بنسبة 1.3٪ اعتبارًا يوم الجمعة في نيويورك.

وكتب ماسك على موقع X: "رويترز تكذب"، دون تقديم تفاصيل، وفي منشور آخر، رد برمز تعبيري للعين على أحد مستثمري Tesla الذي تكهن بأن Tesla كانت تحول المزيد من الموارد نحو محاولة جلب سيارة أجرة آلية إلى السوق.

أثار ماسك لأول مرة نموذجًا بقيمة 25000 دولار خلال حدث متعلق بالبطارية نظمته الشركة في سبتمبر 2020، وقال الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت إن سلسلة من الابتكارات التي كانت تسلا تعمل عليها منحته الثقة في قدرة الشركة على صنع سيارة كهربائية عند هذا السعر في غضون حوالي ثلاث سنوات.

أثبت فشل تسلا في تسليم السيارة في الوقت المحدد أنه مكلف، وأعلنت الشركة هذا الأسبوع عن أول انخفاض لها في تسليمات السيارات الفصلية منذ أربع سنوات، وإنها تفقد مكانتها في الصين، حيث تقدم الشركات المصنعة مجموعة من السيارات الكهربائية الأحدث والأرخص.

كتب كاتب سيرة ماسك، والتر إيزاكسون، في كتابه الذي نُشر في سبتمبر أن الملياردير "اعترض مرارًا وتكرارًا" على خطط صنع نموذج أقل تكلفة لمدة عامين بعد يوم البطارية، وكتب إيزاكسون أن ماسك يعتقد أن جهود تسلا في القيادة الذاتية ستجعل السيارة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار غير ضرورية.

وذكرت رويترز أن ماسك أصدر توجيهًا في أواخر فبراير الماضي للبدء في تطوير سيارة أجرة آلية، وقد ادعى الرئيس التنفيذي مرارًا وتكرارًا أن شركة Tesla على وشك طرح سيارة ذاتية القيادة بالكامل في السوق، لكنها لم تقدم بعد ميزات يمكن استخدامها بأمان دون أن يبقي السائقون أعينهم على الطريق وأيديهم على عجلة القيادة.

خلال آخر مكالمة أرباح لشركة Tesla، قال ماسك إن شركة Tesla كانت "بعيدة جدًا" عن العمل على سيارتها منخفضة التكلفة، وقال: "أنا متفائل في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالوقت، لكن عروضنا الحالية ستبدأ الإنتاج في نهاية عام 2025."

وحددت Tesla موعد إصدار أرباحها القادم في 23 أبريل.